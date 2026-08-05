Akcja gaśnicza na Dolnym Śląsku. Leśnicy pokazali nagranie i apelują!

Utrzymujące się wysokie temperatury oraz deficyt opadów deszczu powodują ekstremalne wysuszenie ściółki leśnej w całym kraju. Skutki tej niebezpiecznej aury odczuwają jednostki ratownicze w różnych zakątkach kraju. Tak jest m.in. w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Przedstawiciele Nadleśnictwa Kamienna Góra udostępnili w sieci materiał wideo pokazujący zmagania strażaków z pożarem w rejonie Lubawki.

Pożary lasów w pobliżu Kamiennej Góry

Służby leśne na bieżąco monitorują wysoce ryzykowną sytuację w tym regionie. We wtorkowy wieczór nadleśnictwo poinformowało o kolejnym pożarze i udostępniło film z akcji gaśniczej. Z ich relacji wynika, że ogień pojawił się tam po raz drugi w przeciągu zaledwie dwóch dni.

- Kolejny gorący dzień, kolejny pożar. Podobnie jak wczoraj w leśnictwie Krzeszów, na zboczach góry Kierz, nieco poniżej miejsca wczorajszej akcji. Po raz kolejny zostały wezwane samoloty gaśnicze. Jak zawsze, w takich momentach apelujemy o zachowanie ostrożności

- poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych Nadleśnictwo Kamienna Góra.

Nadleśnictwo Kamienna Góra wprost: główną przyczyną pożarów jest człowiek

Leśnicy wskazują, że w dużej mierze wskazują, że pożary spowodowane są przez ludzi. Zatrważające dane dowodzą, że tegoroczny bilans pożarowy znacząco przekracza wskaźniki z poprzednich lat.

- Piątek, 31 lipca, leśnictwo Sędzisław. Poniedziałek, 3 sierpnia, leśnictwo Krzeszów. Dwa pożary w krótkim czasie, oprócz ciężkiej pracy naszych dzielnych, niezastąpionych strażaków zadysponowane zostały samoloty gaśnicze. Ponad 90% pożarów spowodowanych jest przez ludzi. Dlatego zwracamy się po raz kolejny o ostrożność. Mimo ostatnich gwałtownych opadów, w lasach jest nadal bardzo sucho. Statystyki są bezwzględne. Służby odnotowały znacznie wyższą liczbę zdarzeń niż w 2025 roku (np. na koniec maja wzrost o ok. 1,5 tys. pożarów w stosunku do zeszłego roku)

- czytamy w oficjalnym komunikacie Nadleśnictwa Kamienna Góra.

Gmina Lubawka. Dromader zrzuca wodę na płonący las

Prowadzenie działań ratowniczych na gęsto zalesionym obszarze wymusza mobilizację potężnych rezerw sprzętowych. Do tłumienia płomieni w powiecie kamiennogórskim wezwano nie tylko miejscowe zastępy, ale również posiłki z sąsiednich rejonów oraz specjalne samoloty. Dokładny przebieg jednej z ostatnich akcji zrelacjonował młodszy kapitan Paweł Szydłowski, reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

- Pożar lasu w gminie Lubawka - wsparcie działań gaśniczych z powiatu świdnickiego. Dziś o godzinie 14:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy wpłynęło zgłoszenie o konieczności wsparcia działań prowadzonych przy pożarze lasu na terenie powiatu kamiennogórskiego, w gminie Lubawka. Wsparcie polega na tankowaniu wodą samolotu gaśniczego PZL M18 Dromader przez JRG PSP Świebodzice na lądowisku w Świebodzicach

– przekazała w poniedziałkowym oświadczeniu straż pożarna.

RDLP we Wrocławiu ostrzega turystów na Dolnym Śląsku

Rosnące ryzyko pojawienia się pożarów skłoniło Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych do wystosowania ponownego apelu.

- W ostatnich dniach wysokie temperatury dają się we znaki. Taka pogoda to nie tylko czas letniego wypoczynku, ale również znacznie większe zagrożenie pożarowe. Pamiętajmy: nie rozpalajmy ognisk w miejscach niedozwolonych, nie wyrzucajmy niedopałków i reagujmy, gdy zauważymy zagrożenie

- zaapelowali na koniec pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.