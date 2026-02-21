5-latka wypadła z okna na piątym piętrze. Ojciec miał prawie dwa promile

Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna. Dziecko trafiło do szpitala

Sobotnie popołudnie w jednym z bloków wielorodzinnych w Olszynie zakończyło się dramatem. Jak donosi RMF FM, z okna na piątym piętrze budynku wypadła 5-letnia dziewczynka. Na miejsce błyskawicznie wezwano zespoły ratownictwa medycznego. Dziecko przeżyło upadek i trafiło pod opiekę lekarzy, czuwa też przy nim matka. Służby nie ujawniają na ten moment szczegółowych informacji na temat obrażeń odniesionych przez dziecko. Wstępne czynności policji rzuciły jednak nowe światło na przyczyny tego zdarzenia. Okazało się, że mężczyzna sprawujący opiekę nad córką był mocno nietrzeźwy. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań.

Ojciec miał 1,8 promila alkoholu. Czekają go przesłuchania

Badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń co do stanu ojca. Urządzenie wykazało w organizmie ojca aż 1,8 promila alkoholu. Mężczyzna musi teraz wytrzeźwieć w policyjnej celi, zanim śledczy będą mogli przeprowadzić z nim jakiekolwiek czynności procesowe. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, w jaki sposób kilkulatka znalazła się bez nadzoru przy otwartym oknie na tak dużej wysokości. Niewykluczone, że zatrzymany usłyszy prokuratorskie zarzuty narażenia dziecka na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury weryfikują również, czy w mieszkaniu znajdowały się właściwe zabezpieczenia oraz czy w przeszłości dochodziło tam do podobnych zaniedbań.