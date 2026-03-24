2,5 miliona na profilaktykę! Powiat Wrocławski nauczy rodzić oraz przybliży karetkę pogotowia

Zdrowie to ważny element tegorocznego budżetu powiatu wrocławskiego. Jak przekonują władze tego samorządu, choć powiat nie prowadzi szpitala nie może zapominać m.in. o profilaktyce. Dlatego kolejny raz zabezpieczy środki na organizację Białych Niedziel, które odbędą się w Długołęce, Sobótce oraz Żórawinie.

Karetka bliżej mieszkańców Powiatu

Nowością będzie też przekazanie 150 tys. zł na utworzenie podstacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach. Celem tego projektu jest skrócenie o kilkanaście minut czasu dojazdu karetek do mieszkańców tej części powiatu.

- Powiem na swoim przykładzie, gdy w 2017 r. wezwano do mnie pogotowie, czas oczekiwania na przyjazd karetki wyniósł ponad 40 minut. W tym czasie moi bliscy utrzymywali mnie przy życiu. To najlepszy przykład jak ważne jest skracanie czasu dojazdu karetek do mieszkańców Siechnic, ale też sąsiedniej Czernicy i Żórawiny - przekonuje Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego.

Podstacja Pogotowia Ratunkowego powstanie na terenie zamkniętej elektrociepłowni w Siechnicach, w budynku po dawnej zakładowej straży pożarnej. Jak poinformował nas Paweł Jasięga, wiceburmistrz gminy Siechnice, przetarg na tą inwestycje zostanie ogłoszony w kwietniu, tak by od września podstacja mogła funkcjonować. Co istotne karetka wraz z załogą będą pracować na terenie Siechnic już od lipca.

Rusza Powiatowa Szkoła Rodzenia

Nowym projektem powiatu wrocławskiego będzie utworzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia. To odpowiedź na ciągle utrzymujący się, dodatni przyrost naturalny wśród mieszkańców powiatu.

- W naszym powiecie mieszka wiele młodych osób, które zakładają rodziny i w których pojawiają się dzieci. Kobiety będące w ciąży zasługują na to by skorzystać z tak ciekawej formy wsparcia jaką jest szkoła rodzenia. To zarówno zajęcia z położną, ale też z dietetykiem, fizjoterapeutą czy psychologiem. Chcielibyśmy aby projekt Powiatowej Szkoły Rodzenia wystartował w połowie roku - informuje Kamila Nahorska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

Powiat będzie realizować też dotychczasowe programy zdrowotne w zakresie boreliozy czy profilaktyki nowotworów głowy i szyi. W planach są też ułatwienia w diagnozie dzieci i młodzieży. To dzięki uruchomieniu dwóch filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które od września będą pracować w Gniechowicach i Siechnicach.

- Diagnoza dziecka trwa od 4 do nawet 6 godzin. Dzięki uruchomieniu dwóch filii naszej poradni ta diagnostyka znacznie przyspieszy. Pomoże w tym nowa kadra poradni, ponieważ planujemy utworzyć 16 nowych etatów, po osiem dla każdej z filii. To zupełnie nowe etaty, które mają zwiększyć dostępność do specjalistów i skrócić kolejki - dodaje Hieronim Kuryś, członek zarządu powiatu wrocławskiego.

Równolegle władze powiatu pracują nad kolejnymi programami skierowanymi m.in. w stronę zdrowia psychicznego. Przygotowywany jest m.in. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2026-2031.