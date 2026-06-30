W Legnicy na ul. Bielańskiej 13-letni chłopak zranił nożem swojego rówieśnika.

Ofiara trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został zatrzymany i przewieziony na obserwację do szpitala ze względu na stan psychiczny.

Sprawą zajmuje się Wydział ds. Nieletnich i Patologii, a o dalszych krokach wobec sprawcy zadecyduje sąd rodzinny.

13-latek zaatakował nożem rówieśnika. Obaj trafili do szpitala

Do zdarzenia doszło w niedzielę (28 czerwca), po godzinie 20.00. Jak poinformowała w środę Polska Agencja Prasowa, mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, „jeden z chłopców ranił nożem drugiego, po czym uciekł”. Ofiara, 13-latek z obrażeniami, natychmiast została przewieziona do szpitala. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji i pomocy medycznej jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Policjanci z Legnicy działali błyskawicznie. W krótkim czasie udało im się ustalić tożsamość drugiego 13-latka, który ranił rówieśnika, i dokonać jego zatrzymania. Okazało się jednak, że młody sprawca również potrzebował hospitalizacji. „Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę” – dodała mł. asp. Tersa, cytowana przez PAP. Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.

Co czeka 13-latka, który ranił rówieśnika w Legnicy?

Policjanci nie ujawnili jeszcze dokładnych informacji dotyczących charakteru zdarzenia i jego przebiegu, aby nie zakłócać prowadzonego postępowania. Mł. asp. Anna Tersa zaznaczyła jednak, że ponieważ chodzi o osobę nieletnią, to „sąd rodzinny zdecyduje o dalszych krokach wobec uczestnika zajścia”. To właśnie ta instytucja będzie miała za zadanie ocenić sytuację i podjąć decyzję o środkach wychowawczych lub poprawczych, które zostaną zastosowane wobec 13-latka.

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