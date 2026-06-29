Wypadek na autostradzie A4. Karetka pogotowia dachowała na trasie, załoga w szpitalu

Groźne zdarzenie na dolnośląskim odcinku autostrady A4 – pojazd uprzywilejowany zjechał z pasa ruchu i przewrócił się na dach podczas jazdy w stronę Zgorzelca.

– pojazd uprzywilejowany zjechał z pasa ruchu i przewrócił się na dach podczas jazdy w stronę Zgorzelca. Wskutek tego niebezpiecznego incydentu poszkodowanych zostało czterech członków personelu medycznego, których natychmiast przetransportowano do okolicznych szpitali przy pomocy LPR.

przy pomocy LPR. Poniżej przedstawiamy dokładne informacje dotyczące tego wypadku drogowego.

Wypadek karetki na autostradzie A4. Ratownicy w szpitalu

Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę, 28 czerwca, około godziny 2.50 na 173. kilometrze autostrady A4 w kierunku Zgorzelca – informuje Onet. Ambulans z nieustalonych jeszcze przyczyn wypadł z jezdni i dachował.

Karetką podróżowały cztery osoby. Strażacy poinformowali, że wszyscy poszkodowani to ratownicy medyczni. Na razie nie przekazano szczegółów dotyczących ich stanu zdrowia.

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Wszyscy czterej ranni ratownicy wymagali przewiezienia do szpitali. W akcji brały udział zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policjanci ustalają teraz, dlaczego ambulans zjechał z drogi i przewrócił się na dach. Obecnie nie ma informacji, by w zdarzeniu uczestniczyły inne pojazdy.

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