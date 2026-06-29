Wypadek na autostradzie A4. Karetka pogotowia dachowała na trasie, załoga w szpitalu

D.P
2026-06-29 16:57

Czterech ratowników medycznych ucierpiało w groźnym wypadku na autostradzie A4. Ambulans jadący w stronę Zgorzelca z nieznanych przyczyn zjechał z trasy i przewrócił się na dach. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec LPR. Policja wyjaśnia, jak doszło do zdarzenia. Szczegóły poniżej.

  • Groźne zdarzenie na dolnośląskim odcinku autostrady A4 – pojazd uprzywilejowany zjechał z pasa ruchu i przewrócił się na dach podczas jazdy w stronę Zgorzelca.
  • Wskutek tego niebezpiecznego incydentu poszkodowanych zostało czterech członków personelu medycznego, których natychmiast przetransportowano do okolicznych szpitali przy pomocy LPR.
  • Poniżej przedstawiamy dokładne informacje dotyczące tego wypadku drogowego.

Wypadek karetki na autostradzie A4. Ratownicy w szpitalu

Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę, 28 czerwca, około godziny 2.50 na 173. kilometrze autostrady A4 w kierunku Zgorzelca – informuje Onet. Ambulans z nieustalonych jeszcze przyczyn wypadł z jezdni i dachował.

Karetką podróżowały cztery osoby. Strażacy poinformowali, że wszyscy poszkodowani to ratownicy medyczni. Na razie nie przekazano szczegółów dotyczących ich stanu zdrowia.

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Wszyscy czterej ranni ratownicy wymagali przewiezienia do szpitali. W akcji brały udział zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policjanci ustalają teraz, dlaczego ambulans zjechał z drogi i przewrócił się na dach. Obecnie nie ma informacji, by w zdarzeniu uczestniczyły inne pojazdy.

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