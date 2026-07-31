To będzie genialna zabawa! Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota. Wiemy, kto wystąpi

Złotoryja: najstarsze miasto w Polsce

Zanim jednak zanurzymy się w wir wydarzeń, warto przypomnieć, że Złotoryja to najstarsze miasto w Polsce, położone w miejscu zwanym Krainą Wygasłych Wulkanów - na Pogórzu Kaczawskim. Wzniesienia w okolicy tworzą niezwykły pejzaż, który przyciąga tu turystów. Miasto znane jest jako "stolica polskiego złota".

Wśród zabytków, które koniecznie trzeba odwiedzić, wyróżnia się XIII-wieczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W sezonie wakacyjnym otwiera swoją wieżę dla zwiedzających, oferując zapierający dech w piersiach widok na miasto, Pogórze Kaczawskie, a nawet odległe Karkonosze. Równie urokliwy jest Kościół św. Jadwigi, którego wnętrze zdobi barokowy ołtarz, zabytkowa ambona i organy. Spacer po starym mieście to prawdziwa przygoda, gdzie napotkamy Fontannę Delfina na górnym Rynku, Fontannę Górników na dolnym Rynku oraz kamienną studnię przy ul. Piłsudskiego. Centralnym punktem jest oczywiście zabytkowy ratusz, otoczony malowniczymi kamienicami.

Jak wiadomo, Złotoryja mieni się złotem, więc dla tych, którzy pragną zgłębić historię wydobycia złota, obowiązkowym punktem jest Muzeum Złota, mieszczące się w XVII-wiecznym budynku. Można tam podziwiać nie tylko eksponaty związane z górnictwem, ale także fragmenty szybu wydobywczego kopalni „Aurelia” pod Górą św. Mikołaja, której początki sięgają połowy XVII wieku. W miejscu pierwszej osady górniczej stoi XIV-wieczny kościół pw. św. Mikołaja, dopełniający historyczny obraz miasta.

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Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota

Gwoździem programu tegorocznych Dni Złotoryi są Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota, które odbędą się w dniach od 2 do 8 sierpnia. To wydarzenie, organizowane corocznie od 1993 roku przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota we współpracy z Urzędem Miasta w Złotoryi, ma w tym roku szczególny charakter. Złotoryja po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem Europejskich Mistrzostw Europy w Płukaniu Złota, co jest ogromnym wyróżnieniem dla miasta i jego mieszkańców.

Pogram

Uroczystości rozpoczną się w niedzielę, 2 sierpnia, mszą świętą w intencji mieszkańców i ich gości. Po niej, barwny, historyczny korowód wyruszy z Placu Władysława Reymonta, przemierzając ulice miasta ze starówki na Złotą Arenę. Tam nastąpi oficjalna inauguracja Mistrzostw Europy w Płukaniu Złota, a wieczór uświetni zabawa taneczna z DJ Tolo. W dniach od 3 do 6 sierpnia odbędą się rundy eliminacyjne zawodów, podczas których uczestnicy z całej Europy będą rywalizować o tytuł najlepszego płukacza złota. Emocje gwarantowane!

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Gwiazdy na scenie! Kto wystąpi podczas Dni Złotoryi w ramach ESKA Music Tour?

Dla fanów muzyki szykuje się prawdziwa uczta w ramach ESKA Music Tour. Line-up koncertów zapowiada się wspaniale i z pewnością rozgrzeje publiczność do czerwoności.

W piątek, 7 sierpnia, na scenie pojawi się Mr. Polska – właściwie Dominik Włodzimierz Czajka-Groot, holenderski raper, piosenkarz i autor tekstów polskiego pochodzenia. Znany z takich hitów jak „Jagodzianki”, „Złote Tarasy” czy „Pistolet”, gwarantuje niezapomniane show.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Tego samego wieczoru wystąpi również Kubańczyk, polski raper, producent i autor tekstów, którego solowy utwór „Lady Pank” zdobył ponad 50 milionów wyświetleń, rozpoczynając jego dynamiczną karierę muzyczną.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Sobota, 8 sierpnia, to czas dla Dawida Kwiatkowskiego – piosenkarza, autora tekstów i osobowości telewizyjnej. Autor ośmiu solowych albumów studyjnych, w tym najnowszego „Pop romantyk”, jest uwielbianym jurorem „The Voice Kids”, a obecnie także w nowej odsłonie „Must be the music” Polsatu. Jego występ z pewnością przyciągnie tłumy.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Finał Dni Złotoryi, w niedzielę 9 sierpnia, uświetni ikona polskiej sceny muzycznej – Małgorzata Ostrowska. Gwiazda z jednym z najbardziej charakterystycznych głosów, symbol lat 80., była przez dziesięć lat wokalistką zespołu Lombard. Jej występ to gwarancja niezapomnianych emocji i powrót do klasyki polskiego rocka.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Złotoryja na początku sierpnia stanie się prawdziwym centrum rozrywki, łączącym w sobie historyczne tradycje z nowoczesną muzyką. Tej imprezy po prostu nie można przegapić!