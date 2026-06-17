Wyjątkowe Półkolonie Letnie w American School of Wrocław. Zapisy już otwarte!

American School of Wrocław przygotował 5-tygodniowy program, który w mistrzowski sposób łączy edukację, aktywność fizyczną i doskonałą zabawę w bezpiecznym, międzynarodowym środowisku.

Co czeka na uczestników?

Nasz program został stworzony tak, aby każdego dnia inspirować młode umysły. Zapewniamy opiekę w godzinach 08:00 – 16:00, podczas której dzieci wezmą udział w:

Fascynujących warsztatach tematycznych i eksperymentach,

Zajęciach sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu,

Ekscytujących wyjściach oraz wycieczkach,

Team buildingu i grach integracyjnych rozwijających umiejętności społeczne.

Autor: American School of Wrocław/ Materiały prasowe

Tematy Tygodniowe – Wybierz ulubiony lub dołącz na cały miesiąc!

Każdy tydzień to zupełnie nowa przygoda i inny motyw przewodni (zajęcia prowadzone z elementami języka angielskiego):

Tydzień 1 (06.07 – 10.07) – Extraordinary Scientists

– Extraordinary Scientists Tydzień 2 (13.07 – 17.07) – Professions Around the World kreatywnych gier.

– Professions Around the World kreatywnych gier. Tydzień 3 (20.07 – 24.07) – The Art of Making Festiwal

– The Art of Making Festiwal Tydzień 4 (27.07 – 31.07) – How to Keep a Healthy Body and Mind?

– How to Keep a Healthy Body and Mind? Tydzień 5 (03.08 – 07.08) – Nature Around Us!

Informacje organizacyjne, o którym muszą pamiętać rodzice i opiekunowie to przede wszystkim wiek uczestników: 6 – 13 lat. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 6 lipca a cały cykl jednotygodniowych turnusów potrwa do 7 sierpnia 2026 r. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Godziny: 08:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku)

(od poniedziałku do piątku) Lokalizacja: American School of Wrocław, ul. Partynicka 29-37, Wrocław

Cena: 750 zł/tydzień

Możesz zapisać dziecko na jeden wybrany tydzień, kilka z nich lub na cały 5-tygodniowy cykl!

Zarezerwuj miejsce już dziś! Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podaruj swojemu dziecku bezpieczne, aktywne i pełne niezapomnianych wrażeń wakacje w sercu Wrocławia.

👉 [ KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SWOJE DZIECKO NA PÓŁKOLONIE ]

Masz pytania? Skontaktuj się z American School of Wrocław: Telefon: +48 516 161 113 lub e-mail: [email protected]