Wyjątkowe Półkolonie Letnie w American School of Wrocław. Zapisy już otwarte!

American School of Wrocław przygotował 5-tygodniowy program, który w mistrzowski sposób łączy edukację, aktywność fizyczną i doskonałą zabawę w bezpiecznym, międzynarodowym środowisku.
Co czeka na uczestników?
Nasz program został stworzony tak, aby każdego dnia inspirować młode umysły. Zapewniamy opiekę w godzinach 08:00 – 16:00, podczas której dzieci wezmą udział w:
- Fascynujących warsztatach tematycznych i eksperymentach,
- Zajęciach sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu,
- Ekscytujących wyjściach oraz wycieczkach,
- Team buildingu i grach integracyjnych rozwijających umiejętności społeczne.
Tematy Tygodniowe – Wybierz ulubiony lub dołącz na cały miesiąc!
Każdy tydzień to zupełnie nowa przygoda i inny motyw przewodni (zajęcia prowadzone z elementami języka angielskiego):
- Tydzień 1 (06.07 – 10.07) – Extraordinary Scientists
- Tydzień 2 (13.07 – 17.07) – Professions Around the World kreatywnych gier.
- Tydzień 3 (20.07 – 24.07) – The Art of Making Festiwal
- Tydzień 4 (27.07 – 31.07) – How to Keep a Healthy Body and Mind?
- Tydzień 5 (03.08 – 07.08) – Nature Around Us!
Informacje organizacyjne, o którym muszą pamiętać rodzice i opiekunowie to przede wszystkim wiek uczestników: 6 – 13 lat. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 6 lipca a cały cykl jednotygodniowych turnusów potrwa do 7 sierpnia 2026 r. O czym jeszcze trzeba pamiętać?
- Godziny: 08:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku)
- Lokalizacja: American School of Wrocław, ul. Partynicka 29-37, Wrocław
- Cena: 750 zł/tydzień
Możesz zapisać dziecko na jeden wybrany tydzień, kilka z nich lub na cały 5-tygodniowy cykl!
Zarezerwuj miejsce już dziś! Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podaruj swojemu dziecku bezpieczne, aktywne i pełne niezapomnianych wrażeń wakacje w sercu Wrocławia.
👉 [ KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SWOJE DZIECKO NA PÓŁKOLONIE ]
Masz pytania? Skontaktuj się z American School of Wrocław: Telefon: +48 516 161 113 lub e-mail: [email protected]