Wiosna uderzy w ten weekend. Synoptycy mają tylko jedną złą wiadomość

IMGW opublikował najnowsze dane na weekend 28 lutego - 1 marca. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę czeka nas przyjemna aura, a 18 stopni na termometrach stanie się faktem.

Synoptycy dostrzegają w zasadzie tylko jeden kłopot, jakim są przelotne opady deszczu, przewidywane głównie na drugą część weekendu.

Poniżej wyjaśniamy, gdzie będzie najcieplej, a w których regionach warto przygotować parasole.

Prognoza pogody IMGW na sobotę i niedzielę

Wiele wskazuje na to, że Polacy tłumnie wyruszą na spacery, korzystając z doskonałych warunków atmosferycznych. Prognozy na przełom lutego i marca 2026 roku napawają optymizmem. Sobota, 28 lutego, będzie bardzo pogodna, a jedynie na północnym zachodzie może popadać słaby deszcz. Eksperci zaznaczają, że nadchodzi duże ocieplenie, które obejmie niemal cały kraj, co potwierdza najnowszy komunikat.

„- Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 14 stopni w centrum do 17 - 18°C na południowym zachodzie kraju” - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na ostatni dzień miesiąca.

Szczegółowa prognoza temperatur maksymalnych na sobotę wygląda następująco:

Wrocław, Zielona Góra – 17°C

Katowice, Kraków – 16°C

Szczecin, Gorzów Wielkopolski – 16°C

Opole, Łódź, Poznań, Warszawa – 15°C

Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz – 14°C

Kielce, Gdańsk, Białystok – 12-13°C

Olsztyn, Suwałki – 7-8°C

W niedzielę aura nieco się zmieni, przynosząc więcej wilgoci. Synoptycy ostrzegają, że największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów mamy na zachodzie i południowym zachodzie. Mimo że słupki rtęci pokażą nieco niższe wartości niż w sobotę, temperatura wciąż będzie utrzymywać się na przyjemnym poziomie.

Długoterminowa prognoza pogody na początek marca

Start nowego tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie względem weekendu, ale już w środę 4 marca pogoda znów nas rozpiesci. Na południu Polski termometry ponownie wskażą 15 stopni Celsjusza. Zimowe płaszcze można śmiało schować głęboko do szafy. Nic nie zapowiada, aby sroga zima miała w tym sezonie powrócić do naszego kraju, co z pewnością ucieszy miłośników ciepła.

