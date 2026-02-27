Wiosna uderzy w ten weekend. Synoptycy mają tylko jedną złą wiadomość

Spis treści
- IMGW opublikował najnowsze dane na weekend 28 lutego - 1 marca. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę czeka nas przyjemna aura, a 18 stopni na termometrach stanie się faktem.
- Synoptycy dostrzegają w zasadzie tylko jeden kłopot, jakim są przelotne opady deszczu, przewidywane głównie na drugą część weekendu.
- Poniżej wyjaśniamy, gdzie będzie najcieplej, a w których regionach warto przygotować parasole.
Prognoza pogody IMGW na sobotę i niedzielę
Wiele wskazuje na to, że Polacy tłumnie wyruszą na spacery, korzystając z doskonałych warunków atmosferycznych. Prognozy na przełom lutego i marca 2026 roku napawają optymizmem. Sobota, 28 lutego, będzie bardzo pogodna, a jedynie na północnym zachodzie może popadać słaby deszcz. Eksperci zaznaczają, że nadchodzi duże ocieplenie, które obejmie niemal cały kraj, co potwierdza najnowszy komunikat.
„- Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 14 stopni w centrum do 17 - 18°C na południowym zachodzie kraju” - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na ostatni dzień miesiąca.
Szczegółowa prognoza temperatur maksymalnych na sobotę wygląda następująco:
- Wrocław, Zielona Góra – 17°C
- Katowice, Kraków – 16°C
- Szczecin, Gorzów Wielkopolski – 16°C
- Opole, Łódź, Poznań, Warszawa – 15°C
- Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz – 14°C
- Kielce, Gdańsk, Białystok – 12-13°C
- Olsztyn, Suwałki – 7-8°C
W niedzielę aura nieco się zmieni, przynosząc więcej wilgoci. Synoptycy ostrzegają, że największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów mamy na zachodzie i południowym zachodzie. Mimo że słupki rtęci pokażą nieco niższe wartości niż w sobotę, temperatura wciąż będzie utrzymywać się na przyjemnym poziomie.
Długoterminowa prognoza pogody na początek marca
Start nowego tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie względem weekendu, ale już w środę 4 marca pogoda znów nas rozpiesci. Na południu Polski termometry ponownie wskażą 15 stopni Celsjusza. Zimowe płaszcze można śmiało schować głęboko do szafy. Nic nie zapowiada, aby sroga zima miała w tym sezonie powrócić do naszego kraju, co z pewnością ucieszy miłośników ciepła.