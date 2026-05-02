Pogoda na majówkę: letnie temperatury opanują całą Polskę

Najświeższe dane udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają złudzeń. Niedziela 3 maja 2026 roku zagwarantuje Polakom wybitnie słoneczną i bardzo gorącą aurę.

Najniższe wartości odnotują mieszkańcy południowo-wschodnich regionów, gdzie słupki rtęci zatrzymają się w okolicach 21 stopni Celsjusza. Centralna część kraju to z kolei przyjemne 25 stopni, ale prawdziwy skwar uderzy w zachodnie województwa, gdzie prognozowane jest aż 29 stopni Celsjusza. Wiosenna aura zdecydowanie ustąpi miejsca letnim upałom.

Tak wysokie wskazania termometrów w pierwszej dekadzie maja stanowią rzadki widok i znacząco odbiegają od wieloletnich statystyk. Słoneczna pogoda z pewnością zachęci wielu turystów do plenerowych aktywności i wyjazdów. Brak deszczu w połączeniu z intensywnym nasłonecznieniem sprawi, że finał długiego weekendu przyniesie przedsmak wakacji w popularnych kurortach nadmorskich i górskich.

Synoptyk Damian Dąbrowski potwierdza nadejście upałów

Ten niezwykle optymistyczny scenariusz pogodowy potwierdza znany ekspert Damian Dąbrowski. Synoptyk w swoich przewidywaniach kładzie szczególny nacisk na bardzo stabilne warunki atmosferyczne, które zdominują między innymi obszar Śląska:

NIEDZIELA [03.05.2026] – ostatni dzień długiego weekendu przyniesie również piękną, słoneczną 🌞 pogodę. Do tego zrobi się jeszcze cieplej! Temp. max. po południu wyniesie ok. 23–25°C! Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie 1020–1015 hPa - zapowiada Damian Dąbrowski.

Gorące masy powietrza nad Polską zapewnią stabilną aurę

Specjaliści od pogody tłumaczą, że aktualny układ ciśnienia idealnie wspiera rozwój wyżowej aury. Napływające z południowych krańców Europy gorące powietrze odpowiada za ten drastyczny skok wskazań na termometrach. Obywatele mogą zatem liczyć na błękitne niebo bez chmur oraz wręcz perfekcyjne warunki do popołudniowego wypoczynku.

Spełnienie się tych prognoz będzie oznaczać, że tegoroczny wypoczynek majowy zaliczymy do wyjątkowo ciepłych epizodów. Większość wczasowiczów po raz pierwszy w obecnym sezonie doświadczy prawdziwie wakacyjnego klimatu na długo przed oficjalnym nadejściem meteorologicznego lata.

Najbardziej opłacalne kierunki na weekendowy wyjazd za grosze: