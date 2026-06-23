Ukradł pieniądze z kasy i je podarł! Potem kładł się pod busem

Zajrzał do kasy i chwycił plik banknotów. Część pieniędzy później podarł

Najpierw kradł pieniądze, potem je darł. Ten dziwny złodziej wpadł w ręce policjantów w dolnośląskim Miliczu. Jak ustalili policjanci, 18 czerwca tuż przed godziną 23 do jednego ze sklepów w mieście wszedł młody mężczyzna. W pewnym momencie pracownica otworzyła szufladę kasy fiskalnej. Wtedy klient niespodziewanie wychylił się przez ladę, chwycił znajdujące się w środku banknoty i wybiegł ze sklepu. Ekspedientka próbowała zatrzymać złodzieja, ale nie zdołała go dogonić. Mężczyzna uciekł z gotówką. Według ustaleń policji ze sklepowej kasy zniknęło ponad tysiąc złotych.

Chował się pod busem, był poszukiwany. Trafił do aresztu we Wrocławiu

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i szybko ustalili, kto stoi za kradzieżą. Okazało się, że to pewien 24-latek dobrze już znany miejscowym mundurowym. Jeszcze tego samego wieczoru patrolujący miasto policjanci zauważyli poszukiwanego złodzieja. Mężczyzna dostrzegł radiowóz i próbował uniknąć zatrzymania. Schował się pod zaparkowanym przy ulicy busem, ale i tak został zatrzymany. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim część skradzionych pieniędzy. Kilkadziesiąt banknotów o nominale 10 zł było podartych. Tylko część gotówki pozostała w nienaruszonym stanie.

Funkcjonariusze sprawdzili również dane mężczyzny w policyjnych systemach. Wtedy wyszło na jaw, że 24-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Miliczu. Miał zostać zatrzymany i doprowadzony do aresztu śledczego. Następnego dnia usłyszał zarzut dokonania zuchwałej kradzieży pieniędzy w kwocie przekraczającej tysiąc złotych. Po wykonaniu czynności procesowych został przewieziony do Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Tam odbędzie karę pozbawienia wolności w związku z inną sprawą. Jednocześnie będzie odpowiadał za kradzież pieniędzy ze sklepu w Miliczu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Sonda Czy widziałeś/aś złodzieja w sklepie? TAK NIE NIE PAMIĘTAM

Ukradł gotówkę ze sklepowej kasy i część banknotów… podarł👮‍♀️👮👮‍♀️✅24-letni mężczyzna został zatrzymany przez milickich policjantów pod zarzutem dokonania kradzieży gotówki z szuflady kasy sklepowej. ✅Policjanci odzyskali część skradzionych pieniędzy, pozostałe banknoty… pic.twitter.com/DprjA0ZxQV— dolnośląska Policja (@DPolicja) June 22, 2026

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