Treningi personalne Wrocław - redukcja, siła czy masa? Krzysztof Dragon wyjaśnia, jak dobrać cel i plan treningowy

Redukcja tkanki tłuszczowej, zwiększenie siły i budowanie masy mięśniowej to trzy różne cele. Mogą się ze sobą częściowo łączyć, szczególnie u osoby początkującej albo wracającej do treningu po długiej przerwie, ale im dłużej ćwiczymy, tym większe znaczenie ma określenie priorytetu.

Trenuję sporty siłowe od 1989 roku. Przez ponad 35 lat treningu, startów sportowych i pracy z ludźmi widziałem wiele zmian w podejściu do budowania sylwetki. Zmieniały się modne diety, systemy treningowe, sprzęt i ćwiczenia.

Jedna rzecz się nie zmieniła.

Plan musi wynikać z celu człowieka, a nie z aktualnej mody.

Najczęstszy problem nie polega więc na tym, że ktoś ćwiczy za mało. Często ćwiczy dużo, tylko jego trening nie odpowiada temu, co chce osiągnąć.

Redukcja, masa i siła wymagają innych priorytetów

Na pierwszym spotkaniu nie zaczynałbym od pytania: „ile chcesz trenować?”.

Najpierw chciałbym wiedzieć, po co człowiek przyszedł.

Jeżeli chce przede wszystkim zmniejszyć poziom tkanki tłuszczowej, trening powinien wspierać redukcję i pomagać zachować sprawność oraz mięśnie.

Jeżeli celem jest zwiększenie masy mięśniowej, trzeba stworzyć warunki do stopniowego zwiększania możliwości treningowych, odpowiednio zaplanować objętość pracy i zadbać o odżywianie oraz regenerację.

Jeżeli najważniejsza jest siła, jeszcze większego znaczenia nabierają technika ćwiczeń, dobór obciążeń oraz stopniowa adaptacja do cięższej pracy.

Dlatego ten sam plan nie będzie optymalny dla wszystkich trzech osób.

To nie znaczy, że podczas redukcji nie można stać się silniejszym albo że podczas treningu ukierunkowanego na siłę nie poprawi się sylwetka. Chodzi o ustalenie, który efekt jest w danym momencie najważniejszy.

Więcej o tym, jak wygląda indywidualnie dopasowany trening personalny we Wrocławiu:https://trenerpersonalnywroclaw.pl/trening-personalny-wroclaw/

Redukcja: trening nie powinien polegać na „zajechaniu się”

Jednym z częstszych błędów podczas redukcji jest przekonanie, że dobry trening powinien przede wszystkim spalać jak najwięcej kalorii.

Wtedy każda sesja zaczyna przypominać wyścig.

Więcej powtórzeń. Krótsze przerwy. Więcej ćwiczeń. Więcej potu.

Tyle że zmęczenie samo w sobie nie jest jeszcze miernikiem jakości treningu.

Podczas redukcji bardzo ważną rolę nadal może odgrywać trening oporowy. Metaanaliza opublikowana w 2025 roku, obejmująca randomizowane badania osób z nadwagą lub otyłością podczas redukcji masy ciała, wykazała, że dołączenie treningu oporowego pomagało ograniczać utratę beztłuszczowej masy ciała, zwiększać redukcję tkanki tłuszczowej i poprawiać siłę w porównaniu z samą dietą.

W praktyce oznacza to, że człowiek na redukcji nie powinien myśleć wyłącznie o wadze.

Patrzyłbym również na obwody, wygląd sylwetki, jakość treningu, stosowane obciążenia i to, jak organizm radzi sobie z całym procesem.

Jeżeli masa ciała spada, ale człowiek z tygodnia na tydzień jest coraz słabszy, coraz bardziej zmęczony i nie potrafi się regenerować, warto sprawdzić, czy plan nie jest zbyt agresywny.

Redukcja powinna prowadzić do lepszej formy, a nie tylko do niższej liczby na wadze.

Budowanie masy: więcej jedzenia nie zastąpi dobrego treningu

W przypadku masy spotykam się z odwrotnym problemem.

Niektórzy zaczynają od gwałtownego zwiększenia ilości jedzenia, bo zakładają, że skoro chcą budować mięśnie, muszą po prostu „dużo jeść”.

Tymczasem sam nadmiar energii nie tworzy dobrego planu treningowego.

Mięśnie potrzebują bodźca.

Trening powinien więc umożliwiać stopniową progresję i dostarczać odpowiedniej ilości pracy, którą organizm jest w stanie później zregenerować.

American College of Sports Medicine opublikował w 2026 roku pierwszą od 17 lat dużą aktualizację swoich zaleceń dotyczących treningu oporowego. Stanowisko przygotowano na podstawie 137 przeglądów systematycznych obejmujących ponad 30 tysięcy uczestników.

Jednym z najważniejszych wniosków jest to, że regularny, progresywny trening oporowy działa, a skomplikowanie programu samo w sobie nie gwarantuje lepszych rezultatów.

W przypadku hipertrofii większego znaczenia nabiera odpowiednia objętość treningu, natomiast rozwój maksymalnej siły silniej reaguje na stosowanie większych obciążeń.

To ważne, ponieważ pokazuje, że „trening na masę” i „trening na siłę” nie są po prostu różnymi nazwami tego samego programu.

Mają wiele wspólnych elementów, ale akcenty mogą być inne.

Siła: ciężar ma znaczenie, ale nie powinien wyprzedzać techniki

Jeżeli głównym celem jest siła, większe obciążenia prędzej czy później staną się częścią procesu.

Nie oznacza to jednak, że początkujący powinien od pierwszego tygodnia sprawdzać swoje maksymalne możliwości.

Najpierw chcę widzieć ruch, który można powtórzyć.

Jeżeli przysiad za każdym razem wygląda inaczej albo kontrola ćwiczenia znika natychmiast po zwiększeniu ciężaru, dokładanie kolejnych kilogramów nie rozwiązuje problemu.

Duża metaanaliza sieciowa Curriera i współautorów opublikowana w „British Journal of Sports Medicine” porównywała różne kombinacje obciążeń, liczby serii i częstotliwości treningów.

Wszystkie analizowane warianty treningu oporowego poprawiały siłę i hipertrofię w porównaniu z brakiem treningu. Programy zajmujące najwyższe miejsca pod względem rozwoju siły wykorzystywały większe obciążenia, natomiast w przypadku hipertrofii dużą rolę odgrywało wykonywanie wielu serii.

Dla mnie praktyczny wniosek jest prosty.

Ciężar powinien być narzędziem, a nie celem samym w sobie.

Najpierw trzeba nauczyć się nim posługiwać.

Czy trzeba wybrać tylko jeden cel?

Nie.

Trzeba natomiast wybrać priorytet.

To duża różnica.

Osoba początkująca może w pierwszych miesiącach jednocześnie poprawić technikę, zwiększyć siłę i zauważyć zmianę sylwetki. Organizm dostaje nowy bodziec i reaguje na niego stosunkowo szybko.

Z czasem dalszy rozwój wymaga jednak coraz dokładniejszych decyzji.

Jeżeli ktoś mówi mi, że chce jednocześnie maksymalnie zwiększać masę mięśniową, szybko zmniejszać masę ciała, zdecydowanie poprawić kondycję i bić rekordy siłowe, zaczynamy od uporządkowania tych oczekiwań.

Nie dlatego, że pozostałe cele są niemożliwe.

Po prostu nie wszystkie powinny być realizowane z maksymalnym priorytetem w tym samym momencie.

Pierwsze 12 tygodni dobrze pokazuje, czy plan działa

Niezależnie od tego, czy celem jest redukcja, masa czy siła, pierwszych trzech miesięcy nie traktowałbym jako testu charakteru.

To okres zbierania informacji.

W pierwszych tygodniach poznajemy możliwości, technikę i reakcję organizmu na regularny trening.

Później można stopniowo zwiększać wymagania.

Po kilku kolejnych tygodniach mamy już znacznie więcej danych: wiemy, jak zmieniają się obciążenia, czy poprawiła się kontrola ruchu, jak wygląda regeneracja i czy założony wcześniej kierunek przynosi oczekiwany efekt.

Dwanaście tygodni nie jest magiczną granicą.

Jest jednak wystarczająco długim okresem, żeby przestać oceniać trening na podstawie pojedynczej wizyty na siłowni.

Dobry plan trzeba obserwować w czasie.

Trening personalny we Wrocławiu: od czego powinien zacząć trener?

Osoby szukające treningów personalnych we Wrocławiu przychodzą z bardzo różnym doświadczeniem.

Jedna osoba nigdy wcześniej regularnie nie ćwiczyła. Druga wraca po pięciu czy dziesięciu latach przerwy. Ktoś inny trenuje od dawna, ale nie widzi dalszego postępu.

Dlatego pierwszym zadaniem trenera nie powinno być pokazanie klientowi, jak ciężką sesję potrafi przeprowadzić.

Najpierw trzeba poznać człowieka.

Jego dotychczasową aktywność, możliwości ruchowe, tryb życia, czas przeznaczony na trening i przede wszystkim cel.

Dopiero później można zdecydować, czy w kolejnych miesiącach większy nacisk powinien zostać położony na redukcję, rozwój siły, zwiększenie masy mięśniowej czy odbudowanie podstawowej sprawności.

W Dragon Studio we Wrocławiu właśnie od tego zaczynam pracę z osobą, która przychodzi na trening personalny.

Nie od gotowej kartki z ćwiczeniami.

Od człowieka, dla którego ten plan ma działać.

Informacje o miejscu, w którym odbywają się treningi:https://dragonstudio.pl/

Co wybrać: redukcję, siłę czy masę?

Jeżeli masz dużą ilość tkanki tłuszczowej i przede wszystkim chcesz poprawić sylwetkę oraz zmniejszyć obwody, logicznym pierwszym priorytetem może być redukcja.

Jeżeli jesteś szczupły i zależy Ci przede wszystkim na rozbudowie sylwetki, priorytet może przesunąć się w stronę hipertrofii.

Jeżeli sylwetka jest dla Ciebie mniej istotna niż możliwości fizyczne, głównym celem może stać się rozwój siły.

Ale sam wybór nazwy celu to dopiero początek.

Trzeba jeszcze dopasować do niego trening, odżywianie, częstotliwość ćwiczeń i sposób oceny postępów.

Po ponad 35 latach treningu wiem, że bardzo łatwo jest skomplikować prosty proces.

Dlatego zanim zaczniesz szukać najbardziej zaawansowanego programu, odpowiedz sobie na jedno pytanie:

co za trzy miesiące ma być wyraźnie lepsze niż dzisiaj?

Jeżeli potrafisz odpowiedzieć na to konkretnie, znacznie łatwiej będzie zbudować wokół tej odpowiedzi sensowny plan.

Więcej informacji o Krzysztofie Dragonie:https://krzysztofdragon.pl/

Materiały dotyczące treningu, odżywiania i budowania formy:https://trenerpersonalnywroclaw.pl/centrum-wiedzy/

Źródła naukoweAmerican College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2026.

Currier B.S. i wsp. Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 2023.

Binmahfoz A. i wsp. Effect of resistance exercise on body composition, muscle strength and cardiometabolic health during dietary weight loss in people living with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2025.

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