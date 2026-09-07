Mężczyzna z łomem zniszczył figurę Jezusa we Wrocławiu. Mieszkańcy szukają sprawcy

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-07 19:14

Na jednym z wrocławskich osiedli doszło do szokującego incydentu. Sprawca uzbrojony w łom rozbił figurę Jezusa. Zdarzenie miało miejsce po raz drugi w tej samej lokalizacji. Lokalna społeczność, która niedawno ze swoich środków ufundowała nowy posąg, jest zdruzgotana i apeluje o pomoc w znalezieniu wandala.

Zniszczona figura Jezusa na drewnianym krzyżu we Wrocławiu. O dewastacji przeczytasz na Eska Wrocław.
Autor: Karolina/ Facebook

Do skandalicznej sytuacji doszło na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu. Pod osłoną nocy wandal zdewastował figurę Jezusa znajdującą się na krzyżu przy ulicy Trójkątnej 24. Co ciekawe, to nie pierwszy taki przypadek w tym miejscu - do podobnej dewastacji doszło kilka tygodni wcześniej, z 8 na 9 sierpnia. Wówczas mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce.

Jak przekazała pani Karolina na facebookowej grupie dla lokalnej społeczności, po sierpniowym zniszczeniu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy. Wspólnymi siłami udało się zakupić nową figurę i przywrócić pomnik do porządku. Niestety, ich wysiłek poszedł na marne.

Sprawca dewastacji we Wrocławiu wciąż poszukiwany

Pod osłoną nocy wandal uderzył ponownie. Wpis opublikowany w internecie przez panią Karolinę brzmi przerażająco. Z relacji wynika, że incydent powtórzył się w niemal identyczny sposób.

"Około godziny 4:00 ten sam mężczyzna ponownie pojawił się przy krzyżu i zaczął niszczyć nową figurę. Uderzał w nią i demolował ją, mimo że po pierwszym uderzeniu było już widać, że nie jest wykonana z brązu ani z materiału, który przedstawiałby jakąkolwiek wartość"

- napisała kobieta.

Wandala nakrył mąż autorki wpisu, który natychmiast rzucił się w pościg za uciekającym mężczyzną. Sprawcy udało się jednak zbiec w okolicach nowo budowanego szpitala onkologicznego. Mieszkańcy udostępnili w sieci rysopis uciekiniera:

  • wiek około 50 lat,
  • szara czapka z daszkiem,
  • koszulka z krótkim rękawem,
  • krótkie spodenki,
  • białe podkolanówki.

Świadek dewastacji we Wrocławiu: "Tłukł zawzięcie postać Chrystusa"

Zdarzenie opisał pan Wojciech Kosowski, który podzielił się swoimi przerażającymi wspomnieniami z portalem gazetawroclawska.pl. Opisał, jak wyglądała ta noc i co usłyszał.

- Usłyszałem, jakby ktoś szklanki przewracał, albo tłukł gliniane doniczki. (...) Podbiegłem pod krzyż, zobaczył wandala, łomem uderzającego w krzyż: tłukł zawzięcie postać Chrystusa - mówił w rozmowie z portalem.

Zaskoczony sprawca na widok nadbiegającego mężczyzny rzucił łom pod krzyż i zaczął uciekać.

Reakcje mieszkańców na wandalizm we Wrocławiu: "Serce pęka"

Bulwersujące zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością, a wpis nagłaśniający sprawę został udostępniony przez Parafię pw. św. Andrzeja Apostoła. W komentarzach mieszkańcy są oburzeni, pisali m.in. "Serce pęka" i "Brak słów". Jedna z komentujących osób zwróciła uwagę, że w okolicy to nie pierwszy taki przypadek.

Polecany artykuł:

- Podobna sytuacja była na cmentarzu w Leśnicy na ul Trzmielowickiej. Znajomy postawił piękną figurkę Matki Bożej i została zdewastowana

- czytamy w komentarzu.

Pani Karolina z kolei wskazała na upór wandala.

- To nie jest już jednorazowy incydent. Mieszkańcy wspólnie zebrali pieniądze, żeby naprawić zniszczone miejsce, a sprawca po raz kolejny wrócił i je zdewastował

- zaznaczyła kobieta.

O sprawie powiadomiono policję, która pojawiła się na miejscu w celu zabezpieczenia śladów. Mieszkańcy proszą osoby, które dysponują zapisami z kamer przy ulicy Trójkątnej, o udostępnienie nagrań z przedziału 4:00-6:00. Wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji mężczyzny z rysopisu, prosi się o zgłoszenie na policję lub kontakt z autorką posta za pośrednictwem grupy „Ogłoszenia Wrocław Leśnica - Stabłowice, Złotniki, Marszowice, Ratyn, Mokra”.

Polecany artykuł:

wandalizm
Wrocław