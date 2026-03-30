Wypadek na DK8 w Wilkowie Wielkim. Czołowe zderzenie na łuku drogi

Koszmar rozegrał się w niedzielę o godzinie 6:40 na kluczowej drodze krajowej numer 8, która spaja Wrocław z Kłodzkiem. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 27-latka kierująca volkswagenem passatem straciła panowanie nad pojazdem na zakręcie, wpadła w poślizg i gwałtownie zjechała na sąsiedni pas ruchu.

Niestety w tamtym momencie z naprzeciwka nadjeżdżała ciężarowa scania, co doprowadziło do bezpośredniego i frontalnego zderzenia. Ogromna energia potężnego uderzenia sprawiła, że z samochodu osobowego została jedynie miazga, a pojazd uległ niemal całkowitemu zniszczeniu.

W wyniku tego makabrycznego incydentu życie straciła 27-letnia kobieta siedząca za kółkiem oraz jej dwóch towarzyszy podróży w wieku 27 oraz 30 lat. Cała trójka ofiar na co dzień zamieszkiwała teren powiatu dzierżoniowskiego. Błyskawicznie podjęta akcja ratunkowa nie przyniosła żadnych rezultatów, ponieważ obrażenia poszkodowanych okazały się absolutnie śmiertelne.

Za kierownicą wielotonowej ciężarówki znajdował się 52-letni kierowca. Przybyli na miejsce policjanci poddali go badaniu, które jednoznacznie potwierdziło jego całkowitą trzeźwość w momencie wystąpienia tego fatalnego zdarzenia drogowego.

Prokuratura w Dzierżoniowie bada przyczyny tragedii na "ósemce"

Funkcjonariusze policji wraz z prokuratorem spędzili wiele godzin na miejscu tego dramatu. W czasie trwania rygorystycznych czynności dochodzeniowych trasa pozostawała całkowicie nieprzejezdna, a technicy skrupulatnie dokumentowali i zabezpieczali wszelkie ślady na uszkodzonej jezdni.

Podczas wywiadu udzielonego dziennikarzom „Super Expressu” nadkomisarz Marcin Ząbek oficjalnie potwierdził, że wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego incydentu zajmie się dzierżoniowska Prokuratura Rejonowa.

Organa ścigania zaplanowały już wnikliwą analizę nagrań z pobliskich kamer monitoringu, a także rygorystyczne oględziny całego obszaru zdarzenia. Dodatkowo powołani biegli wezmą pod lupę stan techniczny obu maszyn biorących udział w wypadku.

– W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo przez prokuraturę w Dzierżoniowie. Zabezpieczono pojazdy, a także licznik w samochodzie, który zatrzymał się w momencie uderzenia – przekazał nadkomisarz.

Obecnie służby traktują kwestię ewentualnego przekroczenia prędkości przez kierującą passatem oraz ogólną sprawność maszyny jako absolutnie priorytetowe wątki dochodzenia. W przestrzeni internetowej udostępniono szokujące materiały filmowe dokumentujące ten moment. Na kadrach upublicznionych przez serwis "Dolnośląskie Alarmowo" można zaobserwować pędzącego z ogromną szybkością volkswagena, który niespodziewanie opuszcza swój pas i wbija się prosto w scanię.

Poniżej prezentujemy fotografie dokumentujące dramatyczne skutki tego porannego zderzenia pojazdów:

12

Niebezpieczna trasa DK8 pochłonęła kolejne ofiary

Ta wstrząsająca śmierć trzech osób po raz kolejny wywołała dyskusję o fatalnym bezpieczeństwie na konkretnym fragmencie drogi krajowej numer 8. W minionych latach na tej ruchliwej trasie wielokrotnie odnotowywano równie groźne incydenty i katastrofy komunikacyjne.

Prowadzący sprawę prokuratorzy podkreślają, że finalne wnioski dotyczące bezpośrednich przyczyn tej motoryzacyjnej katastrofy zostaną opublikowane dopiero po całkowitym zamknięciu śledztwa i wnikliwym zbadaniu kompletu zabezpieczonych dowodów.