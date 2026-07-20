Ten kierunek bije rekordy popularności. O jedno miejsce na uczelni walczą 24 osoby

Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Wrocławskim

Tegoroczny nabór na Uniwersytecie Wrocławskim wyłonił zdecydowanego faworyta wśród młodych ludzi. To właśnie psychologia zdeklasowała pozostałe kierunki, przyciągając bezprecedensową liczbę kandydatów. Zainteresowanie okazało się tak duże, że o jeden indeks walczyły średnio 24 osoby, co uczyniło ten wydział najbardziej obleganym ze wszystkich dostępnych w ofercie wrocławskiej uczelni.

Zacięta walka o przyjęcie na wymarzony kierunek. 130 miejsc czekało na chętnych

Z danych udostępnionych przez portal Urzędu Miejskiego Wrocławia, wynika, że do walki o miejsce na liście studentów psychologii przystąpiło aż 3240 chętnych. Biorąc pod uwagę fakt, że uczelnia przewidziała zaledwie 130 miejsc na tym kierunku, konkurencja była niezwykle zacięta. Średnio o jeden indeks rywalizowały blisko 24 osoby, co bezdyskusyjnie uplasowało psychologię na czele rankingu popularności.

Niekwestionowanym hitem tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim jest psychologia. O jedno miejsce na tym kierunku rywalizuje w tym roku prawie 25 kandydatów. Jest to też kierunek, na który aplikowała największa liczba kandydatów: 3240 (przewidziano 130 miejsc) - poinformował portal Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Tłumy kandydatów na psychologię to od lat stały trend

Studia psychologiczne już od dłuższego czasu okupują czołowe miejsca zestawień najpopularniejszych kierunków w naszym kraju. Młodych ludzi kusi przede wszystkim bogata perspektywa zawodowa, obejmująca branże takie jak służba zdrowia, szkolnictwo, sektor HR czy działania marketingowe. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnące w społeczeństwie zrozumienie dla kwestii zdrowia psychicznego, co naturalnie przekłada się na zwiększony popyt na specjalistów z tej dziedziny.

Uniwersytet Wrocławski magnesem dla maturzystów z całego kraju

Uniwersytet Wrocławski to jeden z najbardziej renomowanych i rozpoznawalnych szkół wyższych w Polsce, mogący pochwalić się tradycją sięgającą XVIII stulecia. Obecnie w jej murach kształci się rzesza studentów z różnych zakątków kraju, a nie tylko z samego Dolnego Śląska. Bogata oferta edukacyjna, obejmująca dziedziny humanistyczne, ścisłe czy przyrodnicze, nieustannie przyciąga tysiące młodych ludzi pragnących zdobyć wyższe wykształcenie.