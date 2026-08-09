Taksówka zawisła nad Odrą we Wrocławiu. Pojazd z pasażerami o mało nie runął do rzeki

Wypadek we Wrocławiu. Taksówka zawisła nad rzeką Odrą

Do mrożącej krew w żyłach sytuacji doszło dziewiątego sierpnia o godzinie 5:06 rano. To właśnie wtedy dyspozytor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymał pilne zgłoszenie ze stanowiska dowodzenia wrocławskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że prowadzący taksówkę z niewyjaśnionych dotąd przyczyn całkowicie stracił panowanie nad maszyną. W efekcie pojazd zjechał z wyznaczonego pasa ruchu i utknął na samym skraju przeprawy, stwarzając bezpośrednie zagrożenie upadkiem z wysokości kilku metrów prosto do koryta rzeki.

Dolnośląscy ratownicy wodni opublikowali specjalny komunikat, w którym nakreślili ogromną powagę tego porannego incydentu drogowego, informując opinię publiczną o szczegółach zdarzenia.

„Było duże prawdopodobieństwo, że kierowca z pasażerami mogą być w niebezpieczeństwie, ponieważ samochód wisi kilka metrów nad Odrą i mógł wpaść do wody.”

Służby we Wrocławiu w akcji. Straż pożarna i WOPR ratują kierowcę taksówki

Pod wskazany adres niezwłocznie zadysponowano jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz specjalistyczne zastępy strażackie z JRG-5 i JRG-8. Mundurowi w pierwszej kolejności ustabilizowali wiszący wrak, a następnie zapewnili zszokowanemu kierowcy niezbędny komfort termiczny oraz wsparcie psychiczne. Chwilę później na moście zameldowała się załoga pogotowia ratunkowego, do której karetki przetransportowano poszkodowanego przy ścisłej współpracy wszystkich obecnych na miejscu formacji.

Jak poinformowano w oficjalnych raportach, osoby podróżujące na tylnej kanapie nie odniosły żadnych obrażeń i nie wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej po wyjściu z wraku.

Koniec akcji ratunkowej nad Odrą. Policja bada przyczyny wypadku taksówki

Intensywne działania powołanych na miejsce jednostek sfinalizowano dokładnie o godzinie 5:48. W skomplikowanej operacji brały czynny udział załogi policyjne, strażackie, ratownicy medyczni oraz wodniacy z lokalnego oddziału WOPR.

Przedstawiciele służb ratunkowych zgodnie zaznaczają, że jakikolwiek niekontrolowany ruch zawieszonego wozu mógł skutkować natychmiastowym zsunięciem się do głębokiego nurtu. Pojazd balansował na granicy stabilności, tworząc niemalże śmiertelną pułapkę dla znajdujących się w nim osób. Obecnie wrocławska drogówka prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności utraty kontroli nad kierownicą. Szczęśliwie, perfekcyjna współpraca ratowników zapobiegła rozlewowi krwi.

Reakcja internautów po wypadku we Wrocławiu. Burza o kierowców z aplikacji

Pod internetową relacją Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego szybko zaroiło się od opinii zbulwersowanych czytelników. Sporo komentujących zauważa wyraźną tendencję, traktując to jako kolejny drastyczny dowód na ryzykowne zachowania szoferów korporacji taksówkarskich oraz popularnych przewoźników bazujących na aplikacjach mobilnych.

„Zagraniczny, tyle w temacie. Jeżdżą niebezpiecznie, a tu cywilizowany kraj. Czy ktoś się weźmie w końcu za kierowców taksówek bez prawa jazdy, z zakazami prowadzenia pojazdów, bez badań? Co musi się stać jeszcze, miała wpaść ta taksówka do rzeki?”

„Może zacznijmy od tego, że to wyroby taksówkopodobne.”

„Może czas się przyjrzeć temu, jak w dużych miastach jeżdżą kierowcy Bolt/Uber…”

W dyskusji internetowej widać ogromne wzburzenie społeczności, a dyskutanci stanowczo domagają się zdecydowanych kroków władz w celu ukrócenia plagi lekkomyślnych zachowań wśród pracowników branży przewozowej na terenie miasta.

10

Sonda Korzystasz z przejazdów na aplikacje? Tak, regularnie Tak, często Rzadko, w szczególnych przypadkach Nie, nigdy