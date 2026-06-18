Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki. Prokuratura ujawnia nowe informacje

Tragiczny finał poszukiwań Magdaleny Majtyki

Przypominamy dramat, do którego doszło kilka miesięcy temu. Znana aktorka Magdalena Majtyka wyszła ze swojego mieszkania wczesnym rankiem 4 marca. Ostatni kontakt z rodziną nawiązała po południu, informując, że udaje się do Sulimowa. Początkowe logowania jej telefonu potwierdzały tę lokalizację. Sytuacja jednak uległa zmianie. Wieczorem, około 21:25, sygnał telefonu na krótko pojawił się we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej, po czym urządzenie zamilkło. Gdy kobieta nie wróciła na noc, jej partner zgłosił zaginięcie na policję. Ruszyła akcja poszukiwawcza, a w sieci pojawiły się dramatyczne apele o pomoc w odnalezieniu 41-letniej aktorki.

7 marca dolnośląska policja opublikowała komunikat dotyczący podjętych działań. Jak przekazano, 5 marca rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie porzuconym na leśnej drodze w okolicach Biskupic Oławskich, oddalonych o około 50 km od Wrocławia. Okazało się, że to pojazd zaginionej aktorki. Odnaleziony Opel Corsa miał widoczne uszkodzenia, które wskazywały na uderzenie w drzewo, jednak auto było zamknięte i nie blokowało przejazdu. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, sporządzili odpowiednią dokumentację. Wówczas jeszcze nie zdawali sobie sprawy, że pojazd należy do poszukiwanej kobiety.

"Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała informacje, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu" - poinformowali policjanci.

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Poszukiwania 41-latki zakończyły się dramatycznym odkryciem. Ciało Magdaleny Majtyki znaleziono 6 marca w pobliżu jej samochodu. Wiele wskazuje na to, że aktorka resztkami sił zdołała opuścić pojazd i odejść kawałek dalej. Możliwe, że próbowała wezwać pomoc...

Śledztwo w sprawie śmierci aktorki

Zwłoki zmarłej aktorki poddano sekcji, a prokuratura rozpoczęła dochodzenie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii. Po upływie trzech miesięcy prokurator Jakub Dłubacz, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, podzielił się nowymi informacjami. Jak się okazuje, przyczyna śmierci Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką.

"Prokuratura Rejonowa w Oławie uzyskała opinię z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z przeprowadzonej sekcji zwłok. Uzyskała również opinię toksykologiczną i opinię histopatologiczną. Biegły nie jest w stanie wskazać przyczyny śmierci pani Magdaleny Majtyki. Dlatego kolejną czynnością w postępowaniu będzie powołanie zespołu biegłych celem wydania kompleksowej opinii na podstawie całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Po uzyskaniu tej kompleksowej opinii prokuratura podejmie decyzję, co dalej w sprawie" - powiedział "Faktowi" prok. Dłubacz.

Prokurator Dłubacz zaznaczył w rozmowie, że dochodzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Magdaleny Majtyki jest nadal prowadzone "w sprawie". Oznacza to, że do tej pory nikomu nie postawiono żadnych zarzutów.

Kim była Magdalena Majtyka?

Zmarła Magdalena Majtyka była wrocławską aktorką, występującą zarówno na deskach teatru, jak i przed kamerą. Widzowie kojarzyli ją głównie z ról w popularnych serialach takich jak "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe", "Pierwsza miłość" czy "Sprawiedliwi – Wydział kryminalny". Zdobyła również uznanie jako kaskaderka, biorąc udział w głośnych produkcjach, m.in. w "Klerze" i "Wielkiej wodzie".

Pogrzeb aktorki miał miejsce 17 marca. Ostatnie pożegnanie Magdaleny Majtyki było skromne, ale pełne powagi. Świecka ceremonia rozpoczęła się w południe na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn. Na zakończenie rozległy się gromkie brawa, jako wyraz hołdu dla zmarłej artystki.