Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Samochód wjechał pod pociąg

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 marca około godziny 14:00 w Pisarzowicach na Dolnym Śląsku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Kolejowej samochód osobowy zderzył się z pociągiem dalekobieżnym. Niestety, w wyniku wypadku śmierć poniosła jedna osoba.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca auta wjechał bezpośrednio pod nadjeżdżający skład. W zdarzeniu brał udział pociąg PKP Intercity relacji Przemyśl Główny – Świnoujście. Siła uderzenia była bardzo duża, a pojazd został poważnie zniszczony.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe – straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Teren został zabezpieczony, a działania ratunkowe i dochodzeniowe wciąż trwają.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. Na miejscu nadal trwają działania służb ratunkowych. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia – przekazała redakcji "ESKI" Katarzyna Radoń z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

Poważne utrudnienia w ruchu kolejowym

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Na tym odcinku linia została całkowicie zablokowana. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz zmianami w organizacji transportu. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową dla pociągów regionalnych na trasie Wrocław Pracze – Brzezinka Średzka.

Na razie nie są znane dokładne przyczyny tragedii. Śledczy będą analizować m.in. zachowanie kierowcy, widoczność na przejeździe oraz ewentualne oznakowanie miejsca zdarzenia. Kluczowe będą również zapisy z urządzeń kolejowych oraz zeznania świadków.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych i bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych. W wielu przypadkach chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.