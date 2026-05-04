Niż namiesza w Polsce! Burze przetoczą się przez wielki pas kraju

Polska znajdzie się pod wpływem niżu z układem frontów, który obejmie obszar od Finlandii po Francję.

We wtorek w zachodniej i północnej Polsce przewidywane są opady deszczu, burze (do 15 mm), a temperatury wyniosą od 10-12°C nad morzem do 28°C na południowym wschodzie.

W nocy z wtorku na środę na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej możliwe są burze z opadami do 20 mm; temperatury minimalne od 5°C na Pomorzu do 16°C na południowym wschodzie.

W środę w całej Polsce zachmurzenie będzie duże, wystąpią opady deszczu i burze (do 15 mm), a temperatury wyniosą od 8°C nad morzem do 27°C na południowym wschodzie.

Gwałtowne burze i ulewy nad Polską. Gdzie będzie najgorzej?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), nad Finlandią będzie oddziaływał niż z układem frontów, który zatoką obejmie obszar aż po Francję. Reszta kontynentu będzie w oddziaływaniu wyżów. Polska znajdzie się w zasięgu wspomnianego niżu. Wtórne ośrodki niżowe utworzą się nad Polską, Niemcami i Francją, co zwiastuje znaczące pogorszenie pogody. Na północy i zachodzie kraju zaznaczy się wpływ niemal stacjonarnego, pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad północ i północny zachód Polski napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie, natomiast pozostały obszar pozostanie w cieplejszym i suchym powietrzu kontynentalnym. Ta kolizja mas powietrza jest kluczowa dla rozwoju gwałtownych zjawisk pogodowych.

We wtorek w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie będzie na ogół duże, z okresowymi większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, wystąpią opady deszczu. W pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmię i Mazury możliwe są również burze. Prognozowana suma opadów może miejscami osiągnąć do 15 mm, co w połączeniu z burzami może prowadzić do lokalnych podtopień. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północy, około 20 st. C na zachodzie, do 28 st. C na południowym wschodzie. Jedynie nad morzem będzie chłodniej, od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, a na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h. Będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich i południowych, tylko na zachodzie i północy z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h, natomiast wysoko w górach do 75 km/h.

W nocy z wtorku na środę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy, a także miejscami w centrum, wystąpią opady deszczu. Początkowo na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej możliwe są burze, gdzie miejscami suma opadów może wynieść około 20 mm. Temperatura minimalna będzie zróżnicowana: od 5 st. C na Pomorzu, około 10 st. C na zachodzie, do 13 st. C w centrum i 16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, początkowo na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 60 km/h. Będzie wiał z kierunków południowych i południowo-zachodnich na południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze z północnych i północno-wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda na dziś: Jak długo potrwa załamanie pogody?

Wysoko w Karpatach i Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągnąć do 90 km/h, co stwarza poważne zagrożenie dla turystów i mieszkańców. W dzień zachmurzenie będzie na ogół duże, jedynie na południowym wschodzie kraju z okresowymi większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu, a na południowym wschodzie i miejscami w centrum również burze. Prognozowana suma opadów może miejscami wynieść do 15 mm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 10 st. C na północy, około 20 st. C w centrum, do 27 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i na Kaszubach, gdzie temperatura wyniesie około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu oraz na wybrzeżu okresami porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h. Będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, tylko na północy kraju przeważnie północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, a wysoko w górach do 90 km/h.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burza. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

Sonda Czy śledzisz ostrzeżenia IMGW? TAK NIE