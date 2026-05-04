Alert RCB trafił do mieszkańców ośmiu województw. Sytuacja w lasach jest dramatyczna

Susza i upały potęgują zagrożenie pożarowe. Wysłano Alert RCB

Brak deszczu w wielu regionach Polski, fala wysokich temperatur i porywisty wiatr - to wszystko niestety stworzyło idealne warunki do błyskawicznego rozprzestrzeniania się ognia. Leśna ściółka jest skrajnie wysuszona, przez co nawet porzucona w słońcu szklana butelka czy niedogaszony papieros mogą stać się zarzewiem potężnego żywiołu. W związku z rosnącym ryzykiem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podjęło decyzję o uruchomieniu specjalnych powiadomień dla powiatów w ośmiu województwach.

Pilny komunikat ostrzegawczy dotyczy wielu obszarów. Poniżej lista miejsc, w których prawdopodobieństwo wybuchu pożaru lasu osiągnęło najwyższy poziom:

▪️ województwo dolnośląskie (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski);

▪️ województwo mazowieckie (powiaty: ostrowski, płoński, pułtuski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski);

▪️ województwo lubuskie (powiaty: strzelecko-drezdenecki, żagański, żarski);

▪️ województwo opolskie (powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki);

▪️ województwo podlaskie (powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, zambrowski);

▪️ województwo warmińsko-mazurskie (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski);

▪️ województwo wielkopolskie (powiat czarnkowsko-trzcianecki);

▪️ województwo zachodniopomorskie (powiaty: choszczeński, wałecki).

Kategoryczny zakaz używania ognia w pobliżu lasów

„Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie” - czytamy w komunikacie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Strażacy i leśnicy apelują o zachowanie rozwagi podczas przebywania w lesie i w jego pobliżu. Rozpalanie grilla w sąsiedztwie drzew, organizowanie ognisk, wyrzucanie niedopałków czy wypalanie traw to teraz wielkie niebezpieczeństwo i dla przyrody, i dla ludzi. Każdy świadek nieodpowiedzialnego zachowania w rejonach leśnych powinien natychmiast zaalarmować policję lub straż leśną, bo szybka i zdecydowana reakcja może zapobiec spaleniu setek hektarów lasu.