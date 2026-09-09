Remont w kultowym miejscu gór! Będzie dostępne dla turystów

Słynne obserwatorium na Śnieżce czeka wielki remont. Wrócą restauracja i noclegi

Słynne obserwatorium na Śnieżce przejdzie gruntowny remont. Umowę na remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wykonawcą będzie firma Pre-Fabrykat z Miłkowa. Największe zmiany czekają dolny "dysk" charakterystycznego budynku, który od 11 lat jest zamknięty dla turystów. Ma on powierzchnię około 840 m kw. Przed zamknięciem w 2015 roku działała tam restauracja.

Po remoncie gastronomia ma wrócić na Śnieżkę. W dolnym dysku przewidziano około 100 miejsc dla gości restauracji. Powstaną również sanitariaty oraz pomieszczenia noclegowe. Ta część budynku ma pełnić także funkcję schroniska.

"Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes"

– Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak dodał, Śnieżkę odwiedza każdego roku około 2 mln turystów.

Prace nie będą łatwe. Na szczycie warunki pogodowe pozwalają na prowadzenie robót budowlanych jedynie przez kilkanaście tygodni w roku. Remont obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji, dach i elewację, wymianę okien oraz instalacji. Budynek zostanie też dostosowany do obecnych wymogów przeciwpożarowych. Planowane jest ponadto podłączenie go do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W czasie remontu obserwatorium ma pracować bez ograniczeń. Pomiary meteorologiczne na Śnieżce prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat. Obecny budynek z trzema charakterystycznymi dyskami powstał w 1974 roku.

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Prosimy o szacunek do miejsc wyjątkowych✨Obserwatorium na Śnieżce (...) to unikatowe miejsce, które od lat bada atmosferę i pomaga chronić nas przed zagrożeniami pogodowymi🛰️🌍Dlatego przypominamy: nie przyklejajcie na budynku nalepek!Fot.Piotr Olszewski IMGW#IMGW #Śnieżka pic.twitter.com/6nnz6bEto4— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 24, 2025

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