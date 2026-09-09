Remont w kultowym miejscu gór! Będzie dostępne dla turystów

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-09 20:00

Charakterystyczne obserwatorium na Śnieżce przejdzie gruntowny remont. W środę podpisano umowę na inwestycję wartą prawie 25 mln zł. Po zakończeniu prac turyści ponownie będą mogli wejść do dolnej części budynku. Ma tam działać restauracja, powstaną też miejsca noclegowe. Remont ma zakończyć się do 2031 roku.

Obserwatorium na Śnieżce w kształcie dysków na tle nieba. O planowanym remoncie budynku przeczytasz na Eska Wrocław.
Autor: Pixabay.com

Słynne obserwatorium na Śnieżce czeka wielki remont. Wrócą restauracja i noclegi

Słynne obserwatorium na Śnieżce przejdzie gruntowny remont. Umowę na remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wykonawcą będzie firma Pre-Fabrykat z Miłkowa. Największe zmiany czekają dolny "dysk" charakterystycznego budynku, który od 11 lat jest zamknięty dla turystów. Ma on powierzchnię około 840 m kw. Przed zamknięciem w 2015 roku działała tam restauracja.

Po remoncie gastronomia ma wrócić na Śnieżkę. W dolnym dysku przewidziano około 100 miejsc dla gości restauracji. Powstaną również sanitariaty oraz pomieszczenia noclegowe. Ta część budynku ma pełnić także funkcję schroniska.

"Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes"

– Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak dodał, Śnieżkę odwiedza każdego roku około 2 mln turystów.

Prace nie będą łatwe. Na szczycie warunki pogodowe pozwalają na prowadzenie robót budowlanych jedynie przez kilkanaście tygodni w roku. Remont obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji, dach i elewację, wymianę okien oraz instalacji. Budynek zostanie też dostosowany do obecnych wymogów przeciwpożarowych. Planowane jest ponadto podłączenie go do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W czasie remontu obserwatorium ma pracować bez ograniczeń. Pomiary meteorologiczne na Śnieżce prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat. Obecny budynek z trzema charakterystycznymi dyskami powstał w 1974 roku.

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