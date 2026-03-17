Pogrzeb aktorki Magdaleny Majtyki we Wrocławiu. Tuż po ceremonii stało się coś, co poruszyło wszystkich

Wrocław żegna Magdalenę Majtykę

We wtorek, 17 marca, Wrocław pożegnał Magdalenę Majtykę, popularną aktorkę teatralną i telewizyjną, która zmarła nagle 6 marca w wieku zaledwie 41 lat. Zgodnie z decyzją rodziny uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn miały charakter świecki i rozpoczęły się w samo południe. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi, przyjaciele oraz środowisko artystyczne skupione wokół Teatru Capitol, z którym aktorka współpracowała przez wiele lat.

Tragiczna śmierć artystki wywołała ogromne poruszenie. Na początku marca Magdalena Majtyka opuściła swoje miejsce zamieszkania, po czym ślad po niej zaginął. Najpierw natrafiono na jej porzucony pojazd, a po kilku dniach poszukiwań odnaleziono jej ciało w kompleksie leśnym nieopodal Biskupic Oławskich. Od tamtego czasu bliscy i znajomi nie mogą pogodzić się z jej stratą.

Podczas ceremonii wygłoszono niezwykle wzruszające mowy pożegnalne.

Artystyczny hołd i symboliczne zjawisko

Zamiast tradycyjnej mszy świętej, uroczystość wypełniły wspomnienia oraz występy artystyczne przygotowane przez zespół Teatru Capitol. Zgromadzeni oddali hołd kobiecie obdarzonej niezwykłym talentem, pasją i wrażliwością, która dla wielu z nich stanowiła znacznie więcej niż tylko koleżankę z pracy.

W momencie, gdy oficjalna część w kaplicy dobiegła końca, doszło do niezwykłego zdarzenia. Po pochmurnym, szarym przedpołudniu niebo niespodziewanie się przejaśniło, a cmentarne alejki rozświetliły promienie słońca. Wiele osób obecnych na pogrzebie uznało to za symboliczne i wymowne zjawisko – ciche, ostatnie pożegnanie.

Uroczystości pogrzebowe trwały w atmosferze głębokiego wzruszenia, a żałobnicy żegnali aktorkę, dzieląc się wspomnieniami, ocierając łzy i wyrażając wdzięczność za jej życie oraz artystyczny dorobek.