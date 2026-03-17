Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Rodzina zmarłej aktorki miała do żałobników szczególną prośbę

Świecki pogrzeb Magdaleny Majtyki na Cmentarzu Grabiszyn

We wtorek, 17 marca wrocławianie pożegnali 41-letnią Magdalenę Majtykę. Ceniona artystka teatralna i telewizyjna zmarła niespodziewanie 6 marca. Zgodnie z decyzją rodziny, zaplanowana na godzinę 12:00 uroczystość na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn pozbawiona była akcentów religijnych. Na miejscu zjawili się krewni, znajomi oraz liczna delegacja twórców związanych z Teatrem Capitol, w którym aktorka występowała przez wiele lat.

Odejście artystki wywołało wstrząs w lokalnym środowisku kulturalnym i pogrążyło w żałobie jej najbliższe otoczenie. Przypomnijmy, że kobieta zniknęła na początku marca zaraz po opuszczeniu swojego wrocławskiego mieszkania. Niedługo potem służby natrafiły na jej porzucone auto, a wkrótce w kompleksie leśnym obok Biskupic Oławskich odkryto ciało 41-latki.

Artyści Teatru Capitol oddali hołd zmarłej

Bliscy zrezygnowali ze standardowej formy pochówku na rzecz uroczystości o profilu artystycznym. W trakcie zgromadzenia nie brakowało chwytających za serce przemówień. Koledzy ze sceny Teatru Capitol przygotowali specjalne występy, aby w artystyczny sposób uczcić pamięć o zmarłej przyjaciółce.

Organizatorzy pogrzebu wystosowali do przybyłych osób apel. Poprosili, aby po zakończeniu uroczystości nikt nie składał im tradycyjnych kondolencji. Taki krok miał zagwarantować rodzinie możliwość przeżywania żałoby w pełnym spokoju, opierając się wyłącznie na milczącej obecności oraz wspólnym wspominaniu zmarłej artystki.

