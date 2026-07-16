Kto liczył na stabilną, letnią aurę w Szklarskiej Porębie, ten może się srogo rozczarować. Nadchodzące dni, od czwartku 16 lipca do niedzieli 19 lipca, to będzie prawdziwy test dla turystów. Pogoda pokaże dwa skrajnie różne oblicza – od afrykańskiego żaru po jesienną szarugę.

Wszystko zacznie się całkiem przyjemnie. Czwartek przyniesie bardzo ciepłą, wakacyjną pogodę z temperaturą sięgającą 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny, a słońce co jakiś czas może zostać przysłonięte przez chmury, z których symbolicznie pokropi deszcz. Idealny dzień na rozgrzewkę przed tym, co ma nadejść.

A nadejdzie prawdziwe uderzenie gorąca. Piątek będzie najcieplejszym dniem tego okresu, a termometry poszybują aż do 33 stopni w cieniu! To już nie są przelewki. To prawdziwy upał. Szykuje się piekielnie gorący dzień, w trakcie którego może jednak zagrzmieć i popadać. Opady rzędu 6 mm nie przyniosą ochłody, a jedynie zwiększą parność.

Niestety, po tym tropikalnym epizodzie pogoda gwałtownie się załamie. Weekend w Szklarskiej Porębie to będzie zupełnie inna bajka. W sobotę temperatura spadnie o ponad 10 stopni, zatrzymując się na poziomie zaledwie 20 stopni. Niebo szczelnie zakryją chmury, a słońce będzie można co najwyżej wspominać. Sobota to jednak tylko preludium do jeszcze większego ochłodzenia. W niedzielę zrobi się już naprawdę zimno. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 18 stopni, a w nocy spadnie do około 11. Na domiar złego, przez cały dzień prognozowane są intensywne opady deszczu, których suma może przekroczyć 20 mm. To będzie po prostu mokry i chłodny dzień.

Upał w piątek, deszcz w weekend. Co robić?

Taka prognoza to wyzwanie dla każdego turysty. W upalny piątek odradzam forsowne, wielogodzinne wędrówki po odsłoniętych szlakach. Lepiej wybrać się na spacer po zacienionych, leśnych ścieżkach, pamiętając o ogromnej ilości wody. Warto też rozważyć ucieczkę nad górskie potoki, by choć na chwilę znaleźć ochłodę. Z kolei deszczowy i zimny weekend skutecznie zniechęci do wychodzenia w wyższe partie gór. To idealny czas, by zaplanować zwiedzanie lokalnych atrakcji pod dachem lub po prostu spędzić czas w schronisku przy gorącej herbacie, przeczekując największe ulewy.

Dane pogodowe: OpenWeather

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