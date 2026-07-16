Ogień, muzyka i spektakularne pokazy. Dolnośląski Festiwal Ognia rozświetli Wałbrzych!

Jubileuszowa edycja zapowiada się naprawdę gorąco

Dziesiąta odsłona Dolnośląskiego Festiwalu Ognia to dwa dni pełne widowiskowych pokazów fireshow, muzyki, warsztatów i atrakcji dla wszystkich miłośników sztuki cyrkowej oraz pokazów z ogniem. Postindustrialna przestrzeń Starej Kopalni po raz kolejny stanie się miejscem, gdzie artyści z całej Polski zaprezentują swoje najbardziej efektowne choreografie.

Wieczorny konkurs fireshow, występy sceniczne, głosowanie publiczności o nagrodę „Złota Iskra”, koncert Neithana z utworem „Strażnicy Ognia” i wielki finał – to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników wydarzenia.

Autor: Stara Kopalnia w Wałbrzychu/ Materiały prasowe

Artyści ognia – to Was szukają!

Organizatorzy właśnie rozpoczęli nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Fireshow. Do udziału zapraszają solistów, duety oraz grupy z całej Polski, które chcą zaprezentować swoje umiejętności przed tysiącami widzów.

Na uczestników czekają nie tylko nagrody i uznanie publiczności, ale również nocleg, wyżywienie oraz udział w specjalnych warsztatach prowadzonych przez Jerzego Kozłowskiego. To doskonała okazja, by wymienić doświadczenia z innymi pasjonatami fireshow i wystąpić podczas jednego z najbardziej rozpoznawalnych festiwali tego typu w Polsce.

Autor: Stara Kopalnia w Wałbrzychu/ Materiały prasowe

ESKA Summer City też tam będzie!

Radio ESKA objęło jubileuszową edycję wydarzenia patronatem medialnym, dlatego podczas festiwalu spotkacie również ekipę ESKA Summer City. Będziemy relacjonować wydarzenie, rozdawać wakacyjne gadżety i wspólnie z Wami przeżywać najbardziej spektakularne pokazy tego lata.

Jeśli kochacie niezwykłe widowiska, dobrą muzykę i wydarzenia, które zostają w pamięci na długo, koniecznie zapiszcie ten termin w kalendarzu. A jeśli sami tworzycie pokazy fireshow – właśnie trwa nabór do konkursu. Być może to właśnie Wy rozpalicie publiczność podczas jubileuszowego Dolnośląskiego Festiwalu Ognia.

29–30 sierpnia 2026 r. – Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Widzimy się z ESKA Summer City!

Autor: Stara Kopalnia w Wałbrzychu/ Materiały prasowe

Impreza pod patronatem Radia ESKA.