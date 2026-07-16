Ogień, muzyka i spektakularne pokazy. Dolnośląski Festiwal Ognia rozświetli Wałbrzych!

Jubileuszowa edycja zapowiada się naprawdę gorąco
Dziesiąta odsłona Dolnośląskiego Festiwalu Ognia to dwa dni pełne widowiskowych pokazów fireshow, muzyki, warsztatów i atrakcji dla wszystkich miłośników sztuki cyrkowej oraz pokazów z ogniem. Postindustrialna przestrzeń Starej Kopalni po raz kolejny stanie się miejscem, gdzie artyści z całej Polski zaprezentują swoje najbardziej efektowne choreografie.
Wieczorny konkurs fireshow, występy sceniczne, głosowanie publiczności o nagrodę „Złota Iskra”, koncert Neithana z utworem „Strażnicy Ognia” i wielki finał – to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników wydarzenia.
Artyści ognia – to Was szukają!
Organizatorzy właśnie rozpoczęli nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Fireshow. Do udziału zapraszają solistów, duety oraz grupy z całej Polski, które chcą zaprezentować swoje umiejętności przed tysiącami widzów.
Na uczestników czekają nie tylko nagrody i uznanie publiczności, ale również nocleg, wyżywienie oraz udział w specjalnych warsztatach prowadzonych przez Jerzego Kozłowskiego. To doskonała okazja, by wymienić doświadczenia z innymi pasjonatami fireshow i wystąpić podczas jednego z najbardziej rozpoznawalnych festiwali tego typu w Polsce.
ESKA Summer City też tam będzie!
Radio ESKA objęło jubileuszową edycję wydarzenia patronatem medialnym, dlatego podczas festiwalu spotkacie również ekipę ESKA Summer City. Będziemy relacjonować wydarzenie, rozdawać wakacyjne gadżety i wspólnie z Wami przeżywać najbardziej spektakularne pokazy tego lata.
Jeśli kochacie niezwykłe widowiska, dobrą muzykę i wydarzenia, które zostają w pamięci na długo, koniecznie zapiszcie ten termin w kalendarzu. A jeśli sami tworzycie pokazy fireshow – właśnie trwa nabór do konkursu. Być może to właśnie Wy rozpalicie publiczność podczas jubileuszowego Dolnośląskiego Festiwalu Ognia.
29–30 sierpnia 2026 r. – Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Widzimy się z ESKA Summer City!
Impreza pod patronatem Radia ESKA.