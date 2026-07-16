Kto planuje wypoczynek w Karpaczu, niech lepiej przygotuje się na absolutnie każdą ewentualność. Pogoda w najbliższych dniach zafunduje nam prawdziwą karuzelę, od skrajnego upału po zimne i deszczowe dni. Zacznie się bardzo obiecująco. W czwartek, 16 lipca, termometry pokażą przyjemne 28 stopni, a lekki wiatr i symboliczne opady deszczu na pewno nie zepsują planów.

Prawdziwe uderzenie lata nadejdzie jednak w piątek, 17 lipca. Termometry dosłownie oszaleją i pokażą nawet 33 stopnie! Taka temperatura w górach to już prawdziwy upał. Naprawdę gorąco. Co ciekawe, temu żarowi towarzyszyć będą słabe opady deszczu, które w połączeniu z gorącem stworzą duszną, niemal tropikalną atmosferę. Wiatr powieje z prędkością około 2 m/s, ale nie przyniesie wielkiej ulgi.

I gdy wszyscy przyzwyczają się do gorąca, pogoda zafunduje nam zimny prysznic. Już w sobotę, 18 lipca, czeka nas gwałtowne załamanie. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 21 stopni. To spadek o ponad 10 stopni w ciągu jednej doby! Słońce schowa się za gęstymi chmurami, ale przynajmniej padać prawie nie będzie. To jednak tylko cisza przed burzą.

Niestety, niedziela, 19 lipca, zapowiada się jako najgorszy dzień tego okresu. Będzie zimno, z temperaturą wahającą się od 11 do zaledwie 19 stopni. Do tego dojdą umiarkowane i uporczywe opady deszczu. To pogoda, która skutecznie zniechęci do jakichkolwiek aktywności na zewnątrz i zmusi do szukania alternatyw pod dachem.

Upał i deszcz w górach. Co robić w Karpaczu?

Ten pogodowy galimatias to prawdziwe wyzwanie dla turystów. W upalny piątek, gdy temperatura przekroczy 30 stopni, wyjście na otwarte, nasłonecznione szlaki będzie bardzo męczące i ryzykowne. Koniecznie trzeba pamiętać o nakryciu głowy, kremie z filtrem i ogromnej ilości wody. Zamiast forsownych wspinaczek, lepiej wybrać krótsze spacery po zacienionych dolinach lub poszukać ochłody nad górskim potokiem. Sobota i niedziela to już zupełnie inna bajka. Chłód, a przede wszystkim intensywne opady deszczu w niedzielę, sprawią, że górskie wędrówki będą nie tylko nieprzyjemne, ale i niebezpieczne. Śliskie kamienie i ograniczona widoczność to nie są warunki dla amatorów. Warto wtedy postawić na zwiedzanie atrakcji pod dachem lub po prostu rozgrzać się w lokalnej karczmie.

Dane pogodowe: OpenWeather

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