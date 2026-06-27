Pilna ewakuacja we wrocławskim aquaparku. Setki osób wybiegły w strojach kąpielowych

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-27 11:00

Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób. W strefie rekreacyjnej wybuchło zamieszanie po pojawieniu się dymu. Interweniowała straż pożarna. Władze obiektu opublikowały już oficjalne stanowisko dotyczące tego incydentu.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w beżowych kurtkach z odblaskowymi elementami i czerwonych hełmach, stojący tyłem do obiektywu, w tle widać karetkę i radiowóz, co świadczy o pilnej ewakuacji aquaparku we Wrocławiu. Więcej o akcji na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

W sobotni poranek goście oraz obsługa wrocławskiego parku wodnego przy ulicy Borowskiej 99 musieli natychmiast opuścić budynek. Jak podaje „Gazeta Wrocławska”, na zewnątrz wyprowadzono blisko 900 osób. Goście wybiegli na zewnątrz w samych strojach kąpielowych. Na miejscu ratownicy rozdawali im koce termiczne. 

Przyczyny ewakuacji w Aquaparku Wrocław

Zarządca całego kompleksu zareagował na to zdarzenie, tłumacząc konieczność wyjścia z budynku awarią instalacji elektrycznej. Kierownictwo wrocławskiej pływalni opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym szczegółowo wyjaśniono okoliczności całego zajścia oraz przekazano informacje o tymczasowym zawieszeniu działalności rekreacyjnej.

- Na ten moment Aquapark Wrocław będzie nieczynny do godziny 12:00. Będziemy informować Państwa o dalszym rozwoju sytuacji. (...) Z uwagi na zwarcie elektryczne w piecu halodarium, w krytej części rekreacyjnej Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej, i pojawienie się zadymienia, byliśmy zmuszeni ewakuować obiekt. Nasi pracownicy usunęli zagrożenie, a obecnie Straż Pożarna oddymia pomieszczenie. W ciągu najbliższych godzin zamierzamy na powrót otworzyć obiekt. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość

Takie właśnie oświadczenie zostało opublikowane w porannym komunikacie władz obiektu.

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