W sobotni poranek goście oraz obsługa wrocławskiego parku wodnego przy ulicy Borowskiej 99 musieli natychmiast opuścić budynek. Jak podaje „Gazeta Wrocławska”, na zewnątrz wyprowadzono blisko 900 osób. Goście wybiegli na zewnątrz w samych strojach kąpielowych. Na miejscu ratownicy rozdawali im koce termiczne.

Przyczyny ewakuacji w Aquaparku Wrocław

Zarządca całego kompleksu zareagował na to zdarzenie, tłumacząc konieczność wyjścia z budynku awarią instalacji elektrycznej. Kierownictwo wrocławskiej pływalni opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym szczegółowo wyjaśniono okoliczności całego zajścia oraz przekazano informacje o tymczasowym zawieszeniu działalności rekreacyjnej.

- Na ten moment Aquapark Wrocław będzie nieczynny do godziny 12:00. Będziemy informować Państwa o dalszym rozwoju sytuacji. (...) Z uwagi na zwarcie elektryczne w piecu halodarium, w krytej części rekreacyjnej Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej, i pojawienie się zadymienia, byliśmy zmuszeni ewakuować obiekt. Nasi pracownicy usunęli zagrożenie, a obecnie Straż Pożarna oddymia pomieszczenie. W ciągu najbliższych godzin zamierzamy na powrót otworzyć obiekt. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość

Takie właśnie oświadczenie zostało opublikowane w porannym komunikacie władz obiektu.