Dramatyczny wypadek w Lubinie. Pijany kierowca Skody potrącił dwie kobiety

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku, tuż przed godziną 19:00. Według ustaleń policjantów, kierowca samochodu marki Skoda jechał ze znaczną prędkością, nieadekwatną do panujących warunków drogowych. W pewnym momencie 21-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i potrącił dwie kobiety w wieku 54 i 56 lat, które tego wieczoru wybrały się na spacer, korzystając z dobrej pogody. Po uderzeniu w piesze, samochód zatrzymał się dopiero na pobliskim murze, a jego kierowca, nie udzielając pomocy rannym, ratował się ucieczką.

Policyjna akcja po wypadku. Pasażer również był pijany

Na miejscu wypadku natychmiast pojawili się policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego, który zajął się poszkodowanymi kobietami. Obie piesze z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala. W porzuconej Skodzie funkcjonariusze znaleźli pasażera, którym okazał się kompletnie pijany 20-latek. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu, co uniemożliwiło uzyskanie od niego szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

Szybkie zatrzymanie sprawcy. 21-latkowi grożą 3 lata więzienia

Równolegle do działań na miejscu zdarzenia, inne patrole policji rozpoczęły poszukiwania zbiegłego kierowcy. Dzięki zebranym relacjom świadków oraz analizie nagrań z monitoringu miejskiego, funkcjonariusze szybko namierzyli i zatrzymali 21-letniego mieszkańca Lubina. W chwili zatrzymania mężczyzna również był pijany, a badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, a jego sprawa trafi wkrótce do sądu, gdzie za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

Źródło: Policja.pl

