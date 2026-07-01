Akcja gaśnicza w Jaworzynie Śląskiej i apel do mieszkańców

Płomienie pojawiły się na dachu historycznej hali wachlarzowej w Jaworzynie Śląskiej, będącej własnością Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. Ten wyjątkowy budynek to jeden z najważniejszych zabytków kolejowych na Dolnym Śląsku. Dotychczas nie pojawiły się żadne doniesienia o osobach poszkodowanych przez żywioł.

Na terenie obiektu trwa intensywna akcja ratownicza. Według informacji udostępnionych przez Gminę Jaworzyna Śląska, w gaszeniu pożaru bierze udział kilkadziesiąt jednostek straży.

- Na terenie hali wachlarzowej Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej doszło do pożaru. Pali się dach, na miejscu pracują już wszystkie niezbędne służby ratownicze, które usiłują jak najszybciej ugasić ogień. W akcji bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej. W okolicy występuje obecnie duże zadymienie, dlatego prosimy o zamknięcie okien i drzwi w Waszych domach oraz - w miarę możliwości - o unikanie dłuższego przebywania na zewnątrz

- alarmuje w oficjalnym komunikacie Gmina Jaworzyna Śląska.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy również wydała stosowne oświadczenie, prosząc ludność o zachowanie wyjątkowej ostrożności.

- W związku z pożarem na terenie Jaworzyny Śląskiej oraz prowadzonymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi zwracamy się z prośbą do mieszkańców przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia o niezwłoczne zamknięcie okien w budynkach. Powstający dym oraz produkty spalania mogą przemieszczać się wraz z wiatrem i powodować pogorszenie jakości powietrza. Do czasu zakończenia działań zalecamy: zamknięcie okien, ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie zdarzenia, stosowanie się do poleceń służb – zaapelowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

"Jesteśmy świadkami tragedii"

Ogień trawiący parowozownię to wielka strata dla mieszkańców oraz pasjonatów historii kolei. Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej wyraziło swój głęboki smutek w związku z tym zdarzeniem.

- Płonie dach zabytkowej parowozowni w Jaworzynie Śląskiej… Dziś jesteśmy świadkami tragedii. Ogień objął dach jednego z najcenniejszych obiektów dziedzictwa kolejowego na Dolnym Śląsku - historycznej parowozowni w Jaworzynie Śląskiej. To miejsce wyjątkowe nie tylko dla miłośników kolei, ale dla całego miasta i gminy. To kawał historii polskiego kolejnictwa, który od dziesięcioleci budował tożsamość Jaworzyny Śląskiej. Dziś na naszych oczach zagrożony jest obiekt o ogromnej wartości historycznej i kulturowej. Trudno patrzeć, jak miejsce z tak wielką historią walczy z żywiołem… Trzymamy kciuki za wszystkich prowadzących akcję ratunkową. Szacunek dla strażaków walczących o uratowanie tego bezcennego zabytku – napisali przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.

Budynek był niedawno remontowany

Jak donosi serwis swidnica24.pl, dramatyzm sytuacji potęguje fakt, że zabytkowy budynek został odrestaurowany zaledwie rok temu, a prace pochłonęły znaczne fundusze. Renowacja była sfinansowana dzięki środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego używała tej przestrzeni do garażowania swoich pojazdów.