Rekordowa temperatura na Śnieżce – historyczne pomiary w Karkonoszach

Jakie są szczegóły nowego rekordu temperatury na Śnieżce?

Niedzielne pomiary przyniosły zaskakujące wyniki. Na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy, odnotowano najwyższą temperaturę w historii. Wynik 25,7 stopnia Celsjusza został potwierdzony przez meteorologów jako nowy rekord. Poprzedni rekord, który wynosił 25,2 stopnia, ustanowiono 2 sierpnia 1982 roku. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego poinformowali, że: „Temperatura została odnotowana wczoraj, choć nie pojawiła się w prezentowanych co godzinę odczytach. Dziś, po weryfikacji przez meteorologów, została potwierdzona jako rekordowa”.

Historia pomiarów na Śnieżce

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce jest jednym z dwóch takich miejsc w Polsce, obok obserwatorium na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Pomiary meteorologiczne na Śnieżce prowadzone są nieprzerwanie od niemal 145 lat. Budynek obserwatorium, z charakterystycznymi trzema połączonymi dyskami, został wzniesiony w 1974 roku i jego budowa trwała pięć lat. Do 2015 roku w dolnej części budynku działała restauracja, natomiast w części środkowej i górnej mieści się obserwatorium.

Turystyczne walory Karkonoszy

Karkonoski Park Narodowy przyciąga turystów od wielu lat. Tradycja wędrówek po tym regionie sięga czasów, gdy kuracjusze odwiedzali Cieplice, Świeradów Zdrój, Jańskie Łaźnie i Łaźnie Libverda. To właśnie oni rozpoczęli pierwsze turystyczne wyprawy w te góry. Największym uzdrowiskiem były Cieplice, które obecnie są częścią Jeleniej Góry. Legenda mówi, że cieplickie źródła odkrył książę Bolesław Wysoki w 1175 roku. W 1687 roku królowa Maria Kazimiera Sobieska odwiedziła cieplicki zdrój, co przyczyniło się do wzrostu jego popularności.

Finansowanie Karkonoskiego Parku Narodowego

Karkonoski Park Narodowy jest jednostką sektora finansów publicznych. Około 17 procent jego budżetu pochodzi z budżetu państwa, a 35 procent to przychody własne z opłat za wstęp oraz udostępnianie parku i ekspozycji. Pozostałe koszty działalności są pokrywane z dotacji pozabudżetowych, głównie z Unii Europejskiej, a także z krajowych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Leśnego.

Źródło PAP.

Źródłowa depesza PAP