W centrum Wrocławia akcja saperów spowoduje paraliż ruchu. Służby zajmą się niemiecką bombą lotniczą SC 250, która waży blisko ćwierć tony. Znalezisko odkryto na placu budowy przy ulicy Kolejowej, niedaleko estakady grabiszyńskiej i torowiska. Usunięcie niewybuchu zaplanowano na wtorek, 20 października, co wymusi czasowe wstrzymanie kursowania pociągów.

Opóźnienia w kursowaniu pociągów

Spółka obsługująca dalekobieżne trasy poinformowała o zatrzymaniu ruchu, co odczują pasażerowie kilku popularnych połączeń.

- Utrudnienia w ruchu pociągów we Wrocławiu. 20 października, w godz. 10:30–11:15, planowane jest wstrzymanie ruchu pociągów na terenie Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Utrudnienia są związane z usuwaniem niewybuchu w rejonie estakady Grabiszyńskiej, w pobliżu stacji Wrocław Główny. W tym czasie pięć pociągów PKP Intercity zostanie zatrzymanych na wyznaczonych stacjach i przystankach do czasu wznowienia ruchu. Możliwe są opóźnienia do 60 minut

- przekazuje przewoźnik. Zmiany obejmą następujące składy:

IC 1622/3 „BACZYŃSKI” z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego poczeka na stacji Wrocław Nadodrze.

IC 8314/5 „MATEJKO” ze Szczecina Głównego do Przemyśla Głównego zatrzyma się na stacji Wrocław Żerniki.

IC 56 (37002/3) „WAWEL” relacji Przemyśl Główny – Berlin – Lichtenberg stanie na stacji Wrocław Główny.

IC 5608/9 „POMORZANIN” z Gdyni Głównej do Jeleniej Góry zatrzyma się na przystanku Wrocław Mikołajów.

IC 264 (65004/5) „BALTIC EXPRESS” jadący z Praha hl.n. do Gdyni Głównej poczeka na stacji Wrocław Główny.

PKP Intercity zaleca podróżnym uważne śledzenie komunikatów głosowych na stacjach. Zaznacza również, że w związku z opóźnieniami pasażerowie mogą zgłaszać reklamacje.

Koleje Dolnośląskie: Komunikacja zastępcza i odwołane kursy

Dla pasażerów pociągów regionalnych utrudnienia będą jeszcze dotkliwsze. Jak uprzedzają Koleje Dolnośląskie, wszystkie składy wyruszające z Wrocławia Głównego w stronę zachodnią zostaną wstrzymane.

- We wtorek, 20 października, około godz. 10:30 (do odwołania) nastąpi przerwa w ruchu ze stacji Wrocław Główny w kierunku zachodnim

- przekazuje regionalny przewoźnik. Problemy wystąpią na trasach w stronę Kątów Wrocławskich (Jeleniej Góry), Legnicy, Wołowa, Rawicza, Trzebnicy, Oleśnicy oraz Jelcza-Laskowic.

Podczas usuwania niewybuchu wejdą w życie następujące zasady:

Na trasie Wrocław Główny – Wrocław Zachodni za pociągi jadące do i z Jeleniej Góry uruchomiona będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Skład z Zielonej Góry (76404) dotrze wyłącznie do stacji Wrocław Muchobór, skąd wyruszy też pociąg powrotny (67409).

Połączenia do Rawicza (60653) oraz z Jelcza-Laskowic (69359/8) zakończą i rozpoczną kursy na stacji Wrocław Mikołajów.

Pociąg jadący do Głogowa (66541) nie wyjedzie na tory na odcinku Wrocław Główny – Legnica.

Koleje Dolnośląskie wskazują, że w razie przedłużającej się operacji saperskiej mogą pojawić się dodatkowe zmiany. Aktualne dane dostępne są w internecie oraz w aplikacji Portal Pasażera.

Ewakuacja mieszkańców i zmiany w komunikacji miejskiej

Obecność niewybuchu to kłopot nie tylko dla podróżujących pociągami. Według Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia konieczna jest ewakuacja około trzech tysięcy osób przebywających w odległości do 300 metrów od bomby. Obszar ten trzeba opuścić do wtorkowego poranka, do godziny 9:30.

Magistrat podaje również informacje o transporcie miejskim:

- W godzinach od ok. 9:45 – do ok. 11:15 wprowadzone zostaną zmiany w trasach komunikacji zbiorowej na liniach tramwajowych 4, 5, 11, 14, 15, 21, 22, 23 oraz autobusowych: 122, 144, 148

Od godziny 10:00 nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu samochodowego w okolicy prowadzonych działań, co obejmie między innymi ulice Piłsudskiego i Grabiszyńską. Władze miasta apelują o bezwzględne słuchanie poleceń wydawanych przez służby i bieżące sprawdzanie podawanych informacji.