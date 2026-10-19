Burza wokół Zoo Łączna. Prokuratura ujawnia ustalenia i mówi o "ataku"

Interwencja prokuratury i policji zapoczątkowała poważny kryzys wokół dolnośląskiego ogrodu zoologicznego. Prokuratura informuje o złych warunkach bytowych, z jakimi musiały mierzyć się zwierzęta. Z kolei zaplanowana ewakuacja wybranych gatunków do innych ośrodków napotkała przeszkody, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza.

- Zwierzęta z ZOO Łączna nie są w dobrym stanie, a zmasowany atak na śledczych jest niezrozumiały

- przekazał na łamach „Super Expressu” Mariusz Pindera, reprezentujący Prokuraturę Okręgową w Świdnicy.

Akcja śledczych w Zoo Łączna

Zmasowane działania policjantów i prokuratorów na terenie obiektu ruszyły 13 października. Prokuratura postawiła zarzuty w sumie pięciu osobom o znęcanie się nad zwierzętami. W tej grupie znalazł się między innymi właściciel i dyrektor ogrodu, Marcin N. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, jednak sąd odrzucił to żądanie.

Największym problemem dla służb okazała się nieudana próba wywiezienia podopiecznych zoo do innych ośrodków. Podczas spotkania z dziennikarzami przyznał to zastępca Prokuratora Okręgowego w Świdnicy, Marcin Witkowski. Szef świdnickich śledczych, Marek Rusin, wskazał, że do niepowodzenia przyczynił się wyciek informacji o ewakuacji zwierząt. Na miejscu wybuchły awantury i doszło do przepychanek, a pomagające organizacje prozwierzęce zrezygnowały z udziału przez hejt w internecie. Sytuacja uspokoiła się dopiero wtedy, gdy tymczasowy nadzór nad placówką powierzono władzom gminy.

Prokuratura zaznacza, że przyglądają się funkcjonowaniu placówki w Łącznej już od kilkunastu miesięcy. Niepokojące sygnały dotyczące traktowania zwierząt docierały do nich dużo wcześniej.

- W maju nawet przekazaliśmy zalecenia odnośnie funkcjonowania i one nie zostały uwzględnione

- mówi w rozmowie z „Super Expressem” Mariusz Pindera.

Chodzi o zimno, przez które cierpiały ptaki egzotyczne, brudną wodę, a nawet brak odpowiedniego pożywienia. Ptaki miały też na przykład zjadać padłe myszy i szczury, emu mieszkał obok… wilka, a ogrodzenie tygrysa groziło tym, że dziki kot ucieknie. Co więcej, śledczy cytują: „Instalacja elektryczna została natomiast wykonana metodą domową”.

Opinie powołanych w sprawie biegłych jednoznacznie wskazują na zły stan zdrowia niektórych osobników. Latem Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia decyzji zezwalającej na utworzenie i prowadzenie Ogrodu Zoologicznego.

Zbiórka na Zoo Łączna. Adwokat właściciela komentuje działania służb

Pomimo ustaleń prokuratury, placówka otrzymuje silne poparcie społeczne. W sieci uruchomiono specjalną zrzutkę finansową, a internauci nawołują do bojkotowania organizacji działających na rzecz zwierząt, które nagłośniły całą sprawę. Głos w sprawie zabrał również pełnomocnik właściciela, Łukasz Opaliński. Adwokat udzielił krótkiego komentarza: „Trwa inwentaryzacja, ale my wciąż nie znamy podstawy prawnej wywożenia zwierząt”.

Marcin N. aktywnie dziękuje w mediach społecznościowych za wszelkie przejawy wsparcia. Z kolei jego obrońca w ten sposób podsumowuje zaistniałą sytuację: „Mój klient od lat budował to miejsce i markę. Teraz musi się uspokoić”.

Zmiany w Zoo Łączna

Ogromny kryzys wymusił natychmiastowe zmiany kadrowe. Po interwencji Wojewody Dolnośląskiego i burmistrza Mieroszowa, przy pełnej aprobacie dotychczasowego właściciela, zarząd nad ogrodem przejęła Marta Zając-Ossowska.