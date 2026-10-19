Tragedia w kamieniołomie w Strzegomiu. Odnaleziono ciało 22-latka

Zaginięcie w rejonie kamieniołomu

Młody mężczyzna zaginął w niedzielę, 18 października, na terenie Strzegomia. Działania poszukiwawcze skupiły się głównie wokół pobliskiego kamieniołomu. Świdniccy funkcjonariusze upublicznili zdjęcie zaginionego, apelując do mieszkańców o wszelkie sygnały mogące pomóc w jego odnalezieniu.

W poniedziałek poszukiwania były kontynuowane z pełnym zaangażowaniem. Do akcji dołączyli członkowie Wodnej Służby Ratowniczej, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy oraz policjanci.

Wodna Służba Ratownicza poinformowała, że do działań przystąpiono na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W wydanym oświadczeniu zaznaczono, że poszukiwania przebiegały w niezwykle wymagającym terenie.

- Poszukiwania prowadzone były w bardzo trudnym i niebezpiecznym terenie, także z wykorzystaniem łodzi - informuje Wodna Służba Ratownicza.

Tragiczne odkrycie. W akcji użyto technik alpinistycznych

Poniedziałkowe działania przyniosły tragiczne informacje o losie poszukiwanego 22-latka. W trakcie prowadzonych czynności natrafiono na zwłoki młodego mężczyzny i stwierdzono jego zgon.

- Niestety, niedługo później ujawniono ciało 22-letniego mężczyzny, znajdujące się poniżej stromego urwiska -przekazuje Wodna Służba Ratownicza.

Ze względu na specyfikę terenu, wydobycie zmarłego wymagało zastosowania specjalistycznego sprzętu. Jak poinformowali ratownicy, po zakończeniu niezbędnych czynności śledczych, przeprowadzono ewakuację przy użyciu technik linowych.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą teraz przedmiotem dochodzenia prowadzonych przez odpowiednie służby.

Śledczy ustalają przyczyny tragedii

Odnalezienie zwłok to dopiero początek wyjaśniania tej tragicznej historii. Dalsze postępowanie prowadzą funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury. Celem śledczych jest dokładne ustalenie, jak doszło do śmierci 22-letniego mężczyzny.

W komunikacie Wodnej Służby Ratowniczej znalazły się również kondolencje dla najbliższych zmarłego:

- Rodzinie i bliskim zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia

Członkowie służb ratowniczych wyrazili również wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania, dziękując za profesjonalną współpracę i ogromne poświęcenie podczas akcji.

Obecnie śledczy koncentrują się na ustaleniu wszystkich faktów związanych z tym zdarzeniem. Szczegółowe powody i okoliczności zgonu będą analizowane w toku policyjno-prokuratorskiego dochodzenia.