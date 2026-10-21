Nowe śledztwo dotyczące ZOO Łączna. Prokuratura bada możliwe utrudnianie postępowania

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy zajmuje się kolejnym wątkiem związanym z prywatnym ogrodem zoologicznym w Łącznej. Śledczy sprawdzają, czy doszło do przekazania informacji o planowanych czynnościach procesowych dotyczących zabezpieczenia i przeniesienia zwierząt. Postępowanie obejmuje również podejrzenie innych działań, które mogły utrudniać prowadzone czynności.

Nowe śledztwo w sprawie ZOO Łączna. Co sprawdzają śledczy?

Postępowanie wszczęto 20 października 2026 roku. Jak wynika z komunikatu Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, jednym z badanych wątków jest możliwość utrudniania postępowania dotyczącego podejrzenia znęcania się nad zwierzętami przebywającymi w ZOO Łączna.

Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, poinformował w komunikacie o przedmiocie nowego śledztwa:

„Wszczęcie śledztwa w sprawie ujawnienia informacji o planowanych czynnościach śledczych”

W dalszej części komunikatu prokuratura wyjaśniła, czego dokładnie dotyczy ten wątek.

- Prokuratura Okręgowa w Świdnicy w dniu 20 października 2026 roku wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego dotyczącego podejrzenia znęcania się nad zwierzętami przebywającymi w ZOO Łączna poprzez przekazanie informacji o planowanych czynnościach procesowych związanych z zabezpieczeniem zwierząt i ich relokacją, a tym samym udzielenie podejrzewanym o sprawstwo przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej to jest o czyn z artykułu 239§1 kk

- poinformował prokurator Mariusz Pindera.

Śledczy badają zatem, czy informacje o przygotowywanych czynnościach mogły trafić do osób, którym ich ujawnienie potencjalnie pomogłoby uniknąć odpowiedzialności karnej. Na tym etapie chodzi o przedmiot prowadzonego postępowania, a nie o przesądzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa.

Uszkadzanie ogrodzeń i utrudnianie transportu zwierząt

Nowe postępowanie obejmuje także drugi wątek. Prokuratura sprawdza, czy podczas działań związanych z przenoszeniem zwierząt dochodziło do celowego niszczenia zabezpieczeń oraz innych zachowań utrudniających realizację czynności procesowych.

- Ponadto śledztwo jest prowadzone w sprawie utrudniania tego samego postępowania karnego poprzez celowe uszkadzanie ogrodzeń siatek zabezpieczających zwierzęta i innych bezprawnych działaniach osób utrudniających relokację zwierząt i realizację prowadzonych czynności procesowych a tym samym udzielenie podejrzewanym o sprawstwo przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej to jest o czyn z artykułu 239§1 kk

- dodaje prokurator.

Oba wątki dotyczą podejrzenia utrudniania tego samego postępowania karnego. Wskazany przez prokuraturę artykuł 239 § 1 Kodeksu karnego odnosi się do poplecznictwa, czyli pomagania sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Akcja w ZOO Łączna. Zwierzęta przewieziono do innych miejsc

Nowe śledztwo jest związane z wcześniejszymi działaniami prowadzonymi na terenie ogrodu zoologicznego w Łącznej, położonej niedaleko Mieroszowa. W ubiegłym tygodniu na miejscu pracowali prokuratorzy wspierani przez policjantów. Przeprowadzono oględziny, a pięć osób zostało zatrzymanych.

Podczas akcji zdecydowano również o przeniesieniu części zwierząt do innych placówek. Łącznie wywieziono 33 zwierzęta, a część z nich została przetransportowana za granicę. Działania te stanowiły element postępowania prowadzonego już od wielu miesięcy.

Właściciel ogrodu zoologicznego oraz cztery inne osoby usłyszeli zarzuty dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie właściciela.

Mieszkańcy sprzeciwiali się wywożeniu zwierząt

Przeniesienie zwierząt spotkało się z reakcją części mieszkańców Łącznej. We wtorek i środę ubiegłego tygodnia niektórzy z nich próbowali powstrzymać transport. Sytuacja wymagała interwencji policji.

W związku z tymi zdarzeniami jedna osoba otrzymała mandat, a cztery kolejne zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Nowe śledztwo dotyczy jednak konkretnie podejrzenia utrudniania postępowania karnego, w tym ujawnienia informacji o planowanych czynnościach oraz działań związanych z zabezpieczeniami dla zwierząt. Ustalenie, czy doszło do przestępstwa i kto mógł za nie odpowiadać, należy do prokuratury.

ZOO Łączna działa od lat. Jakie zwierzęta można tam spotkać?

Prywatny ogród zoologiczny w Łącznej funkcjonuje od wielu lat, a oficjalny status zoo uzyskał w 2012 roku. Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej placówki właśnie od tego momentu zaczęto sprowadzać do niej egzotyczne gatunki.

Wśród wymienianych przez właścicieli zwierząt znajdują się między innymi tygrysy, kangury, jelenie milu oraz różne gatunki małp. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez ogród zoologiczny na jego terenie ma żyć około 100 gatunków zwierząt.

Sprawa ZOO Łączna pozostaje przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Najnowsze postępowanie ma wyjaśnić, czy podczas działań związanych z zabezpieczeniem i relokacją zwierząt doszło do zachowań, które mogły utrudnić prowadzone śledztwo.