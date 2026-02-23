Najlepsze restauracje włoskie we Wrocławiu. TOP 10 z najlepszą pizzą i najwyższą oceną w Google

Najlepsza restauracja włoska Wrocław - LISTA
Szukając idealnego miejsca na romantyczną kolację, rodzinny obiad przy pizzy i makaronie, czy spotkanie z przyjaciółmi w luźnej, ale autentycznej atmosferze, wielu mieszkańców i turystów zadaje sobie pytanie o wybór najlepszej restauracji włoskiej we Wrocławiu. Włoska kuchnia, ceniona za swoje bogactwo smaków, świeże składniki i różnorodność, ma we Wrocławiu wielu entuzjastów. Od klasycznej pizzy neapolitańskiej, przez wykwintne makarony, aż po doskonałe desery i selekcję win – znalezienie miejsca, które spełni te oczekiwania, jest kluczowe dla udanego wieczoru. Poniżej prezentujemy ranking najlepszej restauracji włoskiej we Wrocławiu, bazujący na opiniach użytkowników Google.
- Veeno Wrocław
- Adres: Ruska 5, 50-079 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Świetna nowa włoska restauracja we Wrocławiu. Menu oferuje duży wybór pysznych dań, a karta win jest naprawdę imponująca. Moimi osobistymi faworytami były carbonara oraz tiramisu - oba dania były świetnie przygotowane i bardzo smaczne Osobne podziękowania dla kelnera Alexa za profesjonalną obsługę i trafne rekomendacje. Ogólnie bardzo pozytywne doświadczenie i zdecydowanie polecam "
- Restauracja Mamma Mia
- Adres: Antoniego Słonimskiego 23, 50-304 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Dzisiejsza wizyta w tej restauracji to był strzał w dziesiątkę! Panuje tu bardzo przyjemna atmosfera, a obsługa jest profesjonalna oraz uprzejma.Jeśli chodzi o jedzenie, wszystko było świeże i wyśmienicie doprawione. Na przystawkę zamówiłam krewetki - były delikatne i idealnie przyrządzone.Jako danie główne wybrałam ravioli ze szpinakiem. Porcja była sycąca, a ciasto ravioli cieniutkie, farsz pełen smaku. Naprawdę polecam!Na deser sorbet cytrynowy – idealne orzeźwienie i lekkie zakończenie posiłku.Restauracja dba o każdy detal. Zdecydowanie polecam to miejsce i na pewno tu wrócę!"
- Restauracja "La Colonna"
- Adres: Rzeźnicza 24/25, 50-132 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wyborne jedzenie, a przy tym, jak na eleganckie miejsce, było także dość przystępne cenowo. Obsługa na bardzo dobrym poziomie, a wystrój, jak już napisałem wyżej, bardzo elegancki. Miejsce idealne na randkę lub wyjątkową okazję. Chętnie wrócę przy kolejnym pobycie we Wrocławiu i spróbuję innych dań."
- Emily. Italian Stories. Restaurant
- Adres: Szewska 61/62, 50-139 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Skuszeni interesująco zaprezentowanym zestawem potraw, wybraliśmy się z mężem na przedwalentynkowy obiad. I nie żałujemy! Wszystkie zamówione dania były wyborne, m. in. ravioli z królikiem w pysznym sosie z masłem szafranowym, zupa-krem z borowików, sałatka z krewetkami... Smaczny deser (tiramisu), znakomita kawa. Przemiła obsługa w osobie pani Viktorii. Brakowało mi tylko dyskretnej włoskiej muzyki. Bardzo polecam!"
- Trattoria Siesta Nuova
- Adres: Śliczna 22a/5, 50-566 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Podcxas naszej wizyty we Wrocławiu odwiedziliśmy to miejsce dzięki przeczytanym opinią. Miejsce zlokalizowane na osiedlu wygląda nie pozornie. Byliśmy w niedzielę po południu lokal pełny ludzi. Jedzienie to bajka wszystko Nam smakowało, nie ma się czego przyczepić każdy z nas wyszedł zadowolony z uśmiechem na ustach. W środku trochę mało miejsca. Obsługa super, czas oczekiwania to jakieś 10-15 min. Wspaniała atmosfera, włoska muzyka nawawala spójności temu miejscu Polecamy serdecznie to miejsce przy następnej naszej wizycie we Wrocławiu będziemy chcieli tam wrócić."
- VaffaNapoli
- Adres: Pawła Włodkowica 13, 50-072 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Fantastyczne jedzenie. Pizza jest bardzo dobra, świetnie wypieczona i naprawdę smaczna. Miła obsługa, potrawy serwowane szybko, do tego ciekawy klimat lokalu, w którym przyjemnie spędza się czas.Jednak absolutnym numerem jeden jest tiramisu. Nigdy w życiu nie jadłem tak dobrego deseru. Mała ilość kawy – której szczerze nie lubię – w ogóle mi nie przeszkadzała. Krem idealny: lekko ciągnący, nieprzesłodzony, perfekcyjnie zbalansowany. Jadłem tiramisu w wielu miejscach, ale to jest absolutny top.Na pewno wrócę. Zdecydowanie polecam."
- Toscanizzazione ArtBistro Wrocław - Bulwar Staromiejski
- Adres: plac Jana Pawła II 33/d, 50-136 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetny początek kulinarnych odkryć w 2026 roku! Niesamowicie klimatyczna włoska restauracja ulokowana tuż nad Odrą. Już po samym przekroczeniu progu czuć włoski klimat - muzyka grająca z głośników, nie za głośna, idealnie współgrająca ze stonowanym, eleganckim wnętrzem. A jedzenie.. to już inna bajka. Aromatyczne, lekkie, delikatne - czuć, że składniki użyte do jego przygotowania są wysokiej jakości, bez wątpienia! Do tego pyszna, mocna kawa oraz rozpływający się w ustach deser. Wszystko to sprawia, że ma się uczucie, jakby siedziało się w prawdziwej, toskańskiej restauracji. Ceny bardzo dobre względem jakości serwowanych dań. Bardzo miła i pomocna obsługa. W weekendy zdecydowanie polecam zarezerwować wcześniej stolik, aby uniknąć stania w kolejce do wejścia . Dodatkowo można kupić tam prawdziwe, włoskie produkty, takie jak wino, sery czy też mięso i wiele innych. Zdecydowanie polecam fanom włoskiej kuchni - nie zawiedziecie się!"
- RAGU PRACOWNIA MAKARONU
- Adres: Henryka Sienkiewicza 34A, 50-335 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjne miejsce z włoską pastą w centrum Wrocławia! RAGU robi świeży makaron własnej produkcji i serwuje go w bardzo ciekawych wariacjach — od klasycznej carbonary po sezonowe ravioli i gnocchi z truflami. Każda wizyta pozytywnie nas zaskakuje nowymi pomysłami w menu, a smaki są dopracowane i pyszne. Obsługa miła i profesjonalna, a klimat lokalu przyjemny i bezpretensjonalny. Zdecydowanie jedno z najlepszych miejsc na włoski makaron we Wrocławiu!"
- Restauracja Bella Storia
- Adres: Plac Grunwaldzki 53, 50-366 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Naprawdę niezła restauracja z kuchnią włoską, pyszna pizza, tiramisu oraz pierś z kaczki, a także muszę pochwalić herbatę zimowa, naprawdę dawno nie piłem tak dobrej."
- Restauracja Włoska Vivere Italiano – Pizza Bezglutenowa I Owoce Morza I Wino Wrocław
- Adres: Ofiar Oświęcimskich 21, 50-069 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Sympatyczne miejsce na mapie Wrocławia. Spróbowaliśmy dan w wersji bezglutenowej, zamówiłem dla siebie pizzę Calabria, była dobra jednak słabo pikantna. Musiałem wspierać się oliwą. Makaron smakował jak zwykłe bolognese bez większego zachwytu. Ogólnie mimo delikatnych uwag, miło wspominamy wizytę w tym miejscu. Obsługa bardzo miła i pomocna. Wystrój ciekawy."