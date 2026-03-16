Najlepsze bary mleczne we Wrocławiu - TOP 10 wrocławskich barów mlecznych

Najlepszy bar mleczny Wrocław - LISTA
W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia często zmusza nas do szybkiego wyboru posiłków, wiele osób wciąż ceni sobie tradycyjne, domowe smaki w przystępnej cenie. Bary mleczne to miejsca, które doskonale wpisują się w tę potrzebę, oferując sycące obiady, klasyczne zupy i dania mączne, często kojarzone ze smakami dzieciństwa. To idealny wybór na codzienny lunch, obiad dla studenta, a także dla każdego, kto pragnie poczuć powiew sentymentalnej podróży kulinarnej. Nic dziwnego, że poszukiwanie najlepszego baru mlecznego we Wrocławiu to częste zapytanie wśród mieszkańców i turystów, pragnących odnaleźć miejsce z prawdziwie polską kuchnią.
- Bar mleczny Mikrus
- Adres: Kluczborska 6/4, 50-323 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wpadliśmy do baru mlecznego Mikrus przypadkiem i zamówiliśmy pierogi z mięsem, ruskie oraz filet z kurczaka z dodatkami – i powiem szczerze, dawno nie jedliśmy tak smacznego, świeżego jedzenia w tak przystępnej cenie! Wszystko idealnie doprawione, porcje solidne, a smak dokładnie taki, jak z domowej kuchni. Jeśli ktoś szuka tradycyjnych obiadów bez udziwnień – bar mleczny Mikrus to strzał w dziesiątkę. POLECAMY z całego serca!"
- Bar Smak
- Adres: Świętego Wincentego 14, 50-252 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo pyszne jedzenie robione na miejscu. Wzięłam polską klasykę czyli zupę pomidorową i naleśniki z serem. Oprócz tego cudny klimat dawnych barów mlecznych: kwiecista cerata i sztuczne kwiatki na stole"
- Mały Bar u Babci Jadzi
- Adres: Hugona Kołłątaja 27/28, 50-529 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie, miła pani obsługująca, ekspresowe wydanie jedzenia. Rosół 10/10, devolaj też strzał w dychę - fanatycy tego dania będą wniebowzięci."
- Obiadomek
- Adres: Komandorska 147, 53-344 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Super jedzenie a jeszcze bardziej obsluga Pani za barem przemiła doradzi podpowie zażartuje coś pieknego polecam wszystkim obiady domowe smaczne a porcje duże. Zupy smaczne, bardzo dobrej jakości ziemniaki do obiadu przepyszne surówki."
- Bar Jak u Mamy
- Adres: Świętego Wincentego 11, 50-252 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Najlepszy bar na mapie Wrocławia. Byliśmy tu wielokrotnie i nigdy się nie zawiedliśmy. Zawsze świeże jedzonko, duży wybór potraw. Tradycyjna polska kuchnia. Ceny bardzo przyzwoite. Obsługa zawsze miła i uśmiechnięta. Czasem muzyka na żywo na pianinie.!!! Zdecydowanie POLECAMy."
- Bar Mleczny
- Adres: Piaskowa 17, 50-001 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie i b.duże porcje, w rozsądnej cenie. Bar ma swój klimat z czasów PRL super wystawa sprzętu z tamtych czasów. Fajnie było poczuć sie jak w dawniej Polecam"
- Bar mleczny Miś
- Adres: Kuźnicza 48, 50-138 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Klasyczny bar mleczny – w tym samym miejscu od tak dawna, że chyba nikt już nie pamięta od kiedy Kolejki potężne, swoje trzeba wystać. Tłumy jak za komuny, co zresztą świetnie oddaje menu, wystrój i ogólny klimat lokalu. Jedzenie typowo barowe: ziemniaki, schabowe, mielone, kompot, surówki, zupy i wszelkie dania mączne. Dziś była nawet galaretka owocowa i budyń – pełen powrót do przeszłości. Zamówiliśmy zupę z botwinki, kapuśniak, mielone, schabowego, surówkę z białej kapusty, buraczki na zimno i zasmażane oraz kopytka z sosem grzybowym. Wrażenia jak z dzieciństwa. Nic nie było przesadnie doprawione (co dla jednych będzie wadą, dla innych zaletą – zawsze można doprawić samemu). Kopytka naprawdę pyszne, zupy przeciętne, ale „nagrodą” były mielone w klasycznej proporcji: więcej bułki niż mięsa oraz niewielki schabowy w panierce ze starych bułek. Jednym słowem – smaki szkolnej stołówki. Dla mnie bomba. Minusy? Około 15:00 widać już braki w menu, ścisk jest ogromny, trudno znaleźć wolne miejsce, a toalety brak – ani w środku, ani na zewnątrz (!). Polecam choćby jako kulinarną ciekawostkę i sentymentalny powrót do smaków dzieciństwa. Warto wpaść i na chwilę zanurzyć się we wspomnieniach."
- Bar Mleczny Mewa
- Adres: Bolesława Drobnera 4, 50-257 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Typowy bar mleczny, dania typowo barowo mleczne i ceny też. Miła obsługa i szybka wydawka, kawa Inka z kożuchem tak jak ma być. Klimat baru mlecznego i piękna fototapeta! Można zjeść tani i smaczny posiłek. Śniadanie dla dwojga, to co widać na zdjęciu 15 PLN."
- Bar Mleczny Różowa Krowa
- Adres: Świdnicka 36, 50-068 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,0
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce na szybki i tani posiłek. Jedzenie nie jest najlepsze jakie jadłam, ale jest bardzo smaczne. Naleśniki wypełnione kremem do granic możliwości, wybitnie sycące. Pierogi też dobre, nawet jeśli nie wyglądają. Bar działa na zasadzie wczytywania numerków, co usprawnia cały proces wydawania posiłków. Obsługa bardzo miła i pomocna. Siedzenia w miarę wygodne, miejsca wystarczająco. Jedno z tańszych miejsc do zjedzenia we Wrocławiu, polecam."
- Bar Mleczny Jacek i Agatka
- Adres: plac Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 3,9
- Przykładowa opinia: "Superbar mleczny w centrum miasta. Za obiad dla 2 osób zapłaciliśmy 70 zł (w tym deser). Świetnie pomyślane kioski samoobsługowe do składania zamówień. Atmosfera fajna, choć ciągle gra muzyka, co niektórym może przeszkadzać. Polecamy tutaj przyjść :)"