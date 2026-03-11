Najlepsza pizza we Wrocławiu - TOP 10 wrocławskich pizzerii

Najlepsza pizzeria Wrocław - LISTA
Pizza to niezawodny towarzysz wielu okazji: od spontanicznego spotkania ze znajomymi, przez rodzinny obiad, po szybki i sycący posiłek po długim dniu. Kiedy dopada nas ochota na klasyczną Margheritę, egzotyczne Calzone czy kreatywną kompozycję na cienkim cieście, wielu mieszkańców i turystów zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza pizzeria we Wrocławiu? Aby pomóc w wyborze idealnego miejsca, przygotowaliśmy ranking TOP 10 wrocławskich pizzerii, oparty na opiniach i ocenach naszych czytelników.
- Olio Pizza Napoletana- Wrocław
- Adres: Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizzeria Olio – absolutnie the best!Od samego wejścia czuliśmy się bardzo zaopiekowani. Pani Karolina szybko i profesjonalnie pomogła nam w wyborze idealnej pizzy — perfekcyjnie dopasowanej do naszych smaków Trafione w punkt!Czas realizacji był ekspresowy, a dbanie o klienta zdecydowanie stoi tu na pierwszym miejscu. Obsługa uprzejma, zaangażowana i z uśmiechem, co dziś naprawdę się docenia.Dodatkowo wystrój lokalu jest bardzo urokliwy — klimatyczny, przytulny i sprzyjający spędzeniu czasu przy dobrym jedzeniu. Całość tworzy świetną atmosferę.Jesteśmy bardzo zadowoleni i na pewno wrócimy! Zdecydowanie polecamy"
- PIZZATOPIA Wrocław Rynek 60
- Adres: Rynek 60, 50-116 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo, bardzo miła.obsluga, ciasto pizzy super cienkie, mega dużo dodatków i super że sam komponujesz swoją pizzę , polecamy Krakusy ."
- Ale Rzym
- Adres: Świętego Mikołaja 63, 50-127 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Mniam! Jakimś cudem udało nam się zgarnąć stolik bez rezerwacji na wieczór i było naprawdę przepysznie Pizza jakich mało - lekkie ciasto, które nie opluwa tłuszczem, pomimo sporych ilości sera i dodatków, wszystko dobrej jakości i mega smaczne Do tego miła atmosfera i przyjazna obsługa."
- Pizza Si
- Adres: Wojciecha Bogusławskiego 89, 50-031 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jako miłośnik włoskiej kuchni - dodaje tę opinię z wielką przyjemnością. Rewelacyjna włoska pizza! Cienkie, idealnie wypieczone ciasto, świeże składniki i świetnie dobrane smaki – dokładnie tak, jak we Włoszech. Każdy kęs to czysta przyjemność. Do tego bardzo miła obsługa i klimatyczne wnętrze, choć trochę za gorąca temperatura wŚrodku , ale jest to miejsce w którym chce się zostać dłużej. Zdecydowanie jedno z najlepszych miejsc na pizzę w okolicy. Na pewno wrócę! Zdjęcia nie zdążyłam zrobić bo było za dobre :)"
- Iggy Pizza
- Adres: Kuźnicza 10, 50-138 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "To miejsce chyba nie potrzebuje dobrych opinii, ale cóż... dołączę swoją cegiełkę na plus Pyszne jedzenie, wpadliśmy spora ekipa przy okazji ostatnich koncertów Eda Sheerana. Pani bardzo miło nas obsłużyła, pomogła przyjaciółce na wózku, doradzała w menu. Samo jedzenie przyszło dosyć szybko, po około 30 minutach a lokal był pełny (i już ustawiała się kolejka). Ceny poprawne, jak za pizzę tego typu, bardzo dobre menu sezonowe i pizza kurkowa. Pyszne lemoniadki i dobre tonic espresso. Świetnie smakowała również po odgrzaniu wieczorem tego samego dnia (jest nawet instrukcja na pudełku!)Na pewno wrócimy"
- Pizzeria Hi Pizza Pie Wrocław
- Adres: Świętego Wincentego 41/1A, 50-251 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Do Hi Pizza Pie trafiliśmy przypadkiem podczas spaceru po Wrocławiu. Już od wejścia czuć było zapach świeżo pieczonej pizzy. Ciasto było lekkie, dobrze wyrośnięte i idealnie wypieczone. Sos pomidorowy miał intensywny, włoski smak. Składniki były świeże i bardzo dobrej jakości. Obsługa miła i pomocna przy wyborze pizzy. To jedna z najlepszych pizzerii we Wrocławiu, do której na pewno wrócimy."
- Piec Na Szewskiej
- Adres: Szewska 44, 50-139 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "25.10.2025: Kolejna udana wizyta w restauracji, wszystko smakowało wyśmienicie Pani Wiktoria i Patrycja to bardzo uprzejme, kulturalne i kompetentne kelnerki. Bardzo polecam!05.10.2025: Pyszna pizza (ciasto - super), orzeźwiająca lemoniada i bardzo miła obsługa. Z chęcią wrócę ponownie."
- VaffaNapoli
- Adres: Pawła Włodkowica 13, 50-072 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zdecydowanie jest to jedna z najlepszych pizz jakie miałem okazje w życiu spróbować, a trochę ich było. Świetnej jakości składniki, idealny sos pomidorowy, niezwykle oliwy podawane do pizzy, do tego smaczna lemoniada i bardzo miła koleżeńska obsługa. Dla fanów tego typu pizzy miejsce obowiązkowe do odwiedzenia. Mimo bardzo dobrej konkurencji we Wrocławiu VaffaNapoli spełnia oczekiwania i sprawia, że do miejsca chce się wrócić jak najszybciej."
- Manufaktura Pizzy i Chleba
- Adres: Tadeusza Kościuszki 159, 50-438 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Idealne miejsce na lunch - super jedzenie, ładny design i przemiły team. Dużo kreatywnych opcji bezalkoholowych do picia, ale również bardzo dobrej jakości wino i przepyszna pizza. Wzięliśmy najprostszą, która zawsze najlepiej pokazuje jakość lokalu - Margheritę - i się nie zawiedliśmy. Do tego naprawdę dobra oliwa.Approved by a / team!Dziękujemy i pozdrawiamy!"
- Center Pizza Wrocław
- Adres: Śliczna 22A, 50-566 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam gorąco"