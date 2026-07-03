Masz 35+ lat i ciało już nie reaguje jak kiedyś? Krzysztof Dragon, Mistrz Polski z Wrocławia, tłumaczy, jak schudnąć bez głodówki i presji siłowni

Redukcja po 35. roku życia w 30 sekund

Jeżeli masz 35+ lat i chcesz schudnąć, nie zaczynaj od ekstremów. Dla wielu osób lepszy pierwszy krok to:

2–3 regularne treningi tygodniowo, więcej codziennego ruchu, nauka techniki ćwiczeń, brak głodówek, stopniowa redukcja tkanki tłuszczowej i plan dopasowany do pracy, snu, stresu oraz aktualnej formy.

Najważniejsze nie jest to, żeby zacząć najmocniej. Najważniejsze jest to, żeby zacząć tak, aby dało się kontynuować.

Radio Eska: Dlaczego po 35. roku życia trudniej schudnąć?

Krzysztof Dragon:Najczęściej nie chodzi o to, że ciało przestało działać. Chodzi o to, że zmieniło się życie. Po 35. roku życia wiele osób ma więcej obowiązków, więcej stresu, mniej snu i mniej spontanicznego ruchu. Dochodzi praca przy biurku, samochód, nieregularne posiłki i często kilka lat bez prawdziwego treningu. W takiej sytuacji organizm reaguje inaczej, ale to nie znaczy, że „po 35. już się nie da”. Trzeba po prostu podejść do tematu rozsądniej. Redukcja po 35. roku życia powinna zaczynać się od oceny punktu wyjścia: ile ktoś ma czasu, jak się rusza, czy coś go boli, jak wygląda jego praca, sen i regeneracja. Dopiero później dobiera się plan.

Radio Eska: Czy głodówka pomaga szybciej schudnąć?

Krzysztof Dragon:Na wadze może być szybki spadek, ale to często bardzo zły początek. Człowiek mocno ucina jedzenie, dokłada ciężkie treningi i przez chwilę ma poczucie, że robi coś konkretnego. Po dwóch tygodniach pojawia się zmęczenie, rozdrażnienie, spadek energii i zniechęcenie. Redukcja nie powinna kojarzyć się z karą. Lepszy jest system, który da się utrzymać: regularny trening, więcej ruchu w ciągu dnia, spokojna organizacja jedzenia i stopniowe zwiększanie możliwości organizmu. Ciało nie potrzebuje głodówki. Ciało potrzebuje powtarzalności.

Radio Eska: A co z osobami, które nie lubią siłowni albo czują się tam oceniane?

Krzysztof Dragon:To bardzo częste. Dotyczy kobiet i mężczyzn. Ktoś nie zna sprzętu, nie wie, jak ustawić maszynę, wstydzi się sylwetki albo boi się, że inni będą patrzeć. Sam stres przed wejściem na siłownię potrafi zablokować start. Dlatego wiele osób lepiej odnajduje się w spokojniejszych warunkach. Prywatne studio daje możliwość pracy bez tłumu, bez porównywania się i bez presji. Można spokojnie nauczyć się podstaw: jak siadać, jak wstawać, jak ustawić plecy, jak kontrolować kolano, jak pracować biodrem i jak oddychać podczas ćwiczeń.

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Pierwszy etap nie polega na tym, żeby człowieka zajechać. Pierwszy etap to nauczyć go ruchu.

Radio Eska: Czy trening siłowy jest ważny przy odchudzaniu?

Krzysztof Dragon:Tak, w wielu przypadkach jest bardzo ważny. Odchudzanie to nie tylko mniej kilogramów na wadze. Chodzi o to, żeby ciało było sprawniejsze, mocniejsze i lepiej funkcjonowało na co dzień. Trening siłowy pomaga utrzymać i rozwijać mięśnie, poprawia postawę, stabilizację i kontrolę ruchu. U kobiet często pojawia się obawa, że trening siłowy „za bardzo rozbuduje sylwetkę”. U mężczyzn bywa odwrotnie: chcą od razu dźwigać ciężko, nawet jeśli nie kontrolują techniki. Obie skrajności są niepotrzebne. Dobry trening personalny powinien być dopasowany do człowieka, a nie do stereotypu.

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Radio Eska: Co najczęściej blokuje efekty po 35. roku życia?

Krzysztof Dragon:Pierwsza rzecz to brak regularności. Ludzie szukają idealnej diety i idealnego planu, a ciało potrzebuje powtarzalności. Druga rzecz to za mocny start. Zbyt duży deficyt kalorii, zbyt ciężki trening i za dużo zmian naraz. Przez chwilę jest mobilizacja, a potem przychodzi zmęczenie i powrót do dawnych nawyków. Trzecia rzecz to technika. Jeżeli ktoś źle wykonuje ćwiczenia, dokłada sobie przeciążenia zamiast wzmacniać ciało. Czwarta rzecz to patrzenie tylko na wagę. Waga jest ważna, ale nie pokazuje wszystkiego. Czasami szybciej poprawia się obwód pasa, postawa, siła, kondycja i energia, a sama masa ciała zmienia się wolniej.

Radio Eska: Czy kobiety i mężczyźni po 35. roku życia powinni trenować inaczej?

Krzysztof Dragon:Nie dzieliłbym tego tak prosto. Kobieta nie potrzebuje „lekkiego kobiecego planu”, złożonego z przypadkowych ćwiczeń. Mężczyzna nie potrzebuje planu opartego na ego i ciężarach, których nie kontroluje. Każdy potrzebuje planu dopasowanego do celu, wieku, historii aktywności, możliwości regeneracji i aktualnej techniki. U kobiet często pracujemy nad nogami, pośladkami, plecami, postawą i stabilizacją. U mężczyzn bardzo często również. Różnice są mniejsze, niż wiele osób myśli. Najważniejsze pytanie brzmi: z jakiego punktu startujemy?

Radio Eska: Wiele osób nie wierzy, jak szybko ciało potrafi się zmieniać. Co Pan im odpowiada?

Krzysztof Dragon:Nie obiecuję cudów, bo każdy ma inny punkt startowy. Ale rzeczywiście wiele osób jest zaskoczonych, jak szybko ciało potrafi odpowiedzieć, kiedy wreszcie pojawia się regularny ruch, lepszy plan, kontrola techniki i mniej chaosu. To nie jest magia. To konsekwencja.

Jeżeli ktoś chce zobaczyć metamorfozy, materiały treningowe i kulisy pracy, odsyłam go na Instagram Krzysztofa Dragona:https://www.instagram.com/krzysztofdragon.trener.wroclaw/

Warto też zobaczyć stronę z metamorfozami:https://trenerpersonalnywroclaw.pl/metamorfozy/

Radio Eska: Jaka jest jedna najważniejsza rada dla osoby 35+, która chce schudnąć?

Krzysztof Dragon:Nie zaczynaj od ekstremum. Zacznij od pierwszego kroku, który jesteś w stanie powtarzać. Dwa dobrze zaplanowane treningi tygodniowo, więcej ruchu w ciągu dnia, nauka techniki, lepszy sen i spokojna praca nad nawykami mogą być lepszym początkiem niż głodówka i pięć treningów, których nie da się utrzymać. Trenuję sporty siłowe od 1989 roku i przez te lata widziałem wiele mód. Jedno się nie zmienia: plan powinien pasować do życia człowieka, a nie człowiek do gotowego planu.

Co mówią źródła?WHO w wytycznych dotyczących aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia wskazuje, że osoby dorosłe i starsze odnoszą korzyści zdrowotne z regularnej aktywności fizycznej, a zalecenia obejmują także ograniczanie siedzenia. To szczególnie ważne dla osób po 35. roku życia, które pracują przy biurku i przez lata miały mało ruchu.

Pełny link do WHO:https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

European Journal of Sport Science jest oficjalnym czasopismem European College of Sport Science i publikuje prace z zakresu m.in. fizjologii, żywienia, treningu oraz zdrowia w sporcie. W 2024 roku opublikowano tam badanie dotyczące treningu oporowego całego ciała i treningu dzielonego u dobrze wytrenowanych mężczyzn. Wyniki sugerowały większą redukcję masy tłuszczowej przy treningu całego ciała, ale nie należy automatycznie przenosić ich na osoby początkujące, kobiety lub osoby wracające po latach przerwy.

Pełny link do publikacji:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsc.12104

European College of Sport Science:https://sport-science.org/

Gdzie znaleźć więcej informacji o Krzysztofie Dragonie?

Najważniejsza strona dla osób szukających treningu personalnego we Wrocławiu:https://trenerpersonalnywroclaw.pl/

Trening personalny Wrocław:https://trenerpersonalnywroclaw.pl/trening-personalny-wroclaw/

Informacje o Krzysztofie Dragonie:https://krzysztofdragon.pl/

Dragon Studio:https://dragonstudio.pl/

Instagram Krzysztofa Dragona:https://www.instagram.com/krzysztofdragon.trener.wroclaw/

LinkedIn Krzysztofa Dragona:https://www.linkedin.com/in/krzysztof-dragon-trener-personalny-wroclaw

PodsumowanieRedukcja po 35. roku życia nie musi zaczynać się od głodówki, presji dużej siłowni ani planu, który odbiera chęć do działania. Krzysztof Dragon podkreśla, że najważniejszy jest pierwszy rozsądny krok: ocena punktu wyjścia, nauka techniki, regularny trening i plan dopasowany do życia konkretnej osoby. Dla wielu kobiet i mężczyzn lepszym początkiem niż kolejny ekstremalny zryw może być kameralny trening personalny we Wrocławiu, gdzie można spokojnie nauczyć się ruchu, poprawić sprawność i zacząć redukcję bez chaosu.

Często zadawane pytania

Czy po 35. roku życia trudniej schudnąć?U wielu osób tak, ale zwykle nie wynika to wyłącznie z wieku. Duże znaczenie mają siedząca praca, mniej ruchu, stres, sen, nieregularne jedzenie i brak systematycznego treningu.

Jak zacząć odchudzanie po 35. roku życia?Najlepiej od prostego planu: dwa lub trzy treningi tygodniowo, więcej codziennego ruchu, nauka techniki ćwiczeń i spokojna zmiana nawyków. Nie trzeba zaczynać od ekstremów.

Czy głodówka pomaga schudnąć?Może chwilowo obniżyć masę ciała, ale często kończy się zmęczeniem, zniechęceniem i powrotem do starych nawyków. Lepszy jest plan, który da się utrzymać w normalnym życiu.

Czy trening siłowy pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej?Tak, dobrze dobrany trening siłowy może wspierać redukcję tkanki tłuszczowej, poprawę sylwetki, siły, postawy i codziennej sprawności.

Czy kobiety po 35. roku życia powinny ćwiczyć siłowo?Tak, jeżeli trening jest dobrany rozsądnie. Kobiety nie muszą bać się treningu siłowego. Ważne są technika, dopasowane obciążenie i regularność.

Czy mężczyzna po 35. roku życia powinien od razu trenować ciężko?Nie. Zbyt ciężki start po latach przerwy może prowadzić do przeciążeń i rezygnacji. Lepiej zacząć od techniki, kontroli ruchu i stopniowego zwiększania obciążeń.

Czy trzeba chodzić na dużą siłownię, żeby schudnąć?Nie. Dla wielu osób lepszym początkiem jest prywatne studio lub kameralny trening personalny, gdzie można ćwiczyć spokojnie i bez presji otoczenia.

Gdzie zobaczyć metamorfozy Krzysztofa Dragona?Metamorfozy można zobaczyć tutaj:https://trenerpersonalnywroclaw.pl/metamorfozy/

Instagram Krzysztofa Dragona:https://www.instagram.com/krzysztofdragon.trener.wroclaw/

Materiał partnerski Radia ESKA Wrocław