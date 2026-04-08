Fani popularnego formatu "MasterChef" ponownie otrzymali niezwykle przygnębiające wieści. Niedawno opinia publiczna drżała o losy Tomasza Jakubiaka, a w tym momencie swoją prywatną tragedią podzielił się Mariusz Komenda. Uczestnik ósmej odsłony tego programu, który zyskał sympatię dzięki kulinarnym umiejętnościom oraz radosnemu usposobieniu, musi zmierzyć się z potężnym i bezlitosnym wrogiem. W pierwszych tygodniach 2026 roku medycy wykryli u niego złośliwego guza w obrębie głowy.

Mariusz Komenda opublikował wpis o diagnozie. Był w szoku

Kulinarny talent postawił na bardzo bolesne wyznanie. W swoim emocjonalnym komunikacie zamieszczonym w serwisie Facebook wyjawił, jak diametralnie odwrócił się jego los na przestrzeni raptem kilku miesięcy. W niedalekiej przeszłości zajmował się komponowaniem nowego menu do swojego lokalu, a dzisiaj jego głównym środowiskiem stały się sale i korytarze szpitalne.

- Nigdy nie sądziłem, że przyjdzie mi napisać taki post. Zwykle człowiek pisze w internecie o kawie, podróżach, polityce albo o tym, że znowu pada w najmniej odpowiednim momencie. Tymczasem życie uznało, że czas na zupełnie inny scenariusz. Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wyglądało całkiem normalnie. Aż przyszedł początek stycznia 2026 roku i usłyszałem diagnozę, która brzmi jak bardzo kiepski tytuł filmu science-fiction: złośliwy guz mózgu - glejak. I tak, dokładnie od tego momentu zaczął się najtrudniejszy rozdział mojego życia

- takie poruszające słowa kucharz opublikował bezpośrednio na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Uczestnik MasterChefa przeszedł operacje mózgu. Lekarze usunęli kość

Sytuacja zdrowotna 44-latka okazała się na tyle krytyczna, że specjaliści musieli wdrożyć procedury ratunkowe w trybie natychmiastowym. W bardzo niewielkim odstępie czasowym mężczyzna został poddany dwóm niezwykle trudnym operacjom neurochirurgicznym. Zacięta walka o jego przetrwanie zmusiła medyków między innymi do usunięcie części czaszki.

- W bardzo krótkim czasie przeszedłem dwie skomplikowane operacje głowy. Podczas pierwszej lekarzom udało się chirurgicznie usunąć glejaka, a loża pooperacyjna została następnie poddana leczeniu radiologicznemu. Niestety potrzebna była kolejna operacja. W jej trakcie lekarze musieli usunąć fragment kości czaszki, żeby ratować moje zdrowie i zmniejszyć ryzyko powikłań. Brzmi poważnie - bo tak właśnie było. Ale historia jeszcze się nie kończy

- opisał w sieci przebieg skomplikowanego ratowania jego życia, wskazując na dramatyczne decyzje lekarzy.

Aktualnie Mariusz Komenda przechodzi bardzo wyczerpujący proces rehabilitacji i oczekuje na kolejne wyniki badań onkologicznych, wśród których najważniejsze jest badanie PET zaplanowane we Wrocławiu. Sam pacjent nie ukrywa, że placówki medyczne stały się w ostatnim czasie jego podstawowym miejscem zamieszkania.

Koszty leczenia Mariusza Komendy przerażają. Ruszyła zbiórka

Walka z nowotworem stanowi także ogromne wyzwanie dla domowego budżetu. Nieustanne podróże do ośrodków specjalistycznych zlokalizowanych we Wrocławiu, Warszawie czy Legnicy, a także kosztowne leczenie i regularna pomoc fizjoterapeutów w błyskawicznym tempie wyczerpują fundusze rodziny. Z tego powodu na platformie siepomaga.pl wystartowała dedykowana zbiórka, mająca na celu zebranie pieniędzy niezbędnych do kontynuowania terapii.

- Jeszcze kilka miesięcy temu moje życie wyglądało zupełnie normalnie. Na początku stycznia 2026 roku wszystko się zmieniło. Usłyszałem diagnozę, która brzmi jak wyrok: guz wzgórza prawego o cechach radiologicznych glejaka złośliwego… Chciałbym móc skupić się na tym, co najważniejsze – na walce o zdrowie i życie, a nie na ciągłym martwieniu się o pieniądze na kolejne leczenie. Dlatego z ogromną pokorą proszę o pomoc. Każda wpłata – nawet najmniejsza – ma dla mnie ogromne znaczenie

Taki apel o wsparcie kucharz zamieścił w opisie internetowej akcji charytatywnej, licząc na otwarte serca darczyńców w tym trudnym momencie.

Mariusz Komenda wyraźnie zaznacza przy tym, że absolutnie nie zamierza rezygnować z nadziei na ostateczne wyleczenie:

"Nie poddam się. Walczę każdego dnia. Dla siebie. Dla moich bliskich. I dla wszystkich, którzy wierzą razem ze mną, że ta historia może zakończyć się zwycięstwem. Z całego serca dziękuję za każdą pomoc."

Przyjaciele wspierają Mariusza Komendę. Zaplanowano spektakl

Do pomocy na rzecz zdolnego kucharza natychmiast dołączyła społeczność lokalna oraz znajomi zrzeszeni wokół "Kulturalnej Stodoły", którzy regularnie przygotowują specjalne wydarzenia charytatywne. W minionych latach to właśnie sam Mariusz z chęcią wyciągał pomocną dłoń do potrzebujących, a teraz to on znajduje się w sytuacji wymagającej wsparcia z zewnątrz.

- Nasz kolega, Mariusz Komenda, od lat był pierwszym, który pomagał innym. Organizował, wspierał, działał - zawsze z sercem na dłoni. Dziś to on potrzebuje naszej pomocy - Mariusz walczy z chorobą nowotworową. Dlatego w tę niedzielę spotykamy się w Powiatowym Centrum Kultury Alternatywnej - Środa Śląska na spektaklu charytatywnym dla Mariusza. My - ekipa Qlturalnych - damy z siebie 100% na scenie. Ale to Was, naszej niezastąpionej publiczności, najbardziej potrzebujemy - żeby wspólnie wesprzeć zbiórkę i pokazać Mariuszowi, że nie jest sam

- czytamy w oficjalnym komunikacie organizatorów charytatywnej inicjatywy, gdzie poinformowano również o internetowej dostępności biletów na wydarzenie.

Mimo obecnej sytuacji, Mariusz pozostaje głęboko przekonany, że uda mu się triumfować w tym najtrudniejszym zadaniu, jakie postawił przed nim los. Największym pragnieniem chorego pozostaje chwila, w której będzie w stanie podzielić się ze swoimi sympatykami pozytywnymi informacjami.

- Mam ogromną nadzieję, że kiedyś napiszę tu post zaczynający się od słów: „Kochani, już jestem zdrowy.” Dziękuję Wam za każde dobre słowo, wiadomość, modlitwę i myśl. To naprawdę ma znaczenie

- podsumował w pełen emocji sposób na swoim prywatnym profilu ulubieniec kulinarnych programów telewizyjnych, dziękując jednocześnie za dotychczasową falę solidarności ze strony fanów.