Marek D. zatrzymany. Burmistrz Trzebnicy usłyszał poważne zarzuty

Zatrzymanie burmistrza Trzebnicy

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali burmistrza Trzebnicy w czwartek, 26 marca. Akcja policji została przeprowadzona na polecenie prokuratora. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Opolu, służby przystąpiły do działania, aby móc przedstawić samorządowcowi zarzuty oraz zabezpieczyć materiał dowodowy do śledztwa.

Zarzuty dla Marka D.

Co dokładnie zarzucono burmistrzowi?

- W Prokuraturze Okręgowej w Opolu Markowi D. przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień poprzez doprowadzanie do realizacji inwestycji finansowanych z budżetu Gminy Trzebnica, które służyły celom prywatnym, w tym samego podejrzanego, m.in. zlecając ustnie wykonanie utwardzenia dróg na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Ponadto podejrzanemu zarzucono, że zlecał wykonanie robót związanych z utrzymaniem dróg i chodników w Gminie Trzebnica z ominięciem procedur właściwych zamówieniom publicznym oraz dopuszczenie do ich realizacji bez kosztorysu i bez weryfikacji zakresu wykonanych prac oraz faktycznej ich wartości. Łącznie, jak ustalono, w opisany sposób wydatkowano z gminnej kasy ponad 2 mln zł - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Stanisław Bar.

Jak dodał, "zarzutami objęto także siedem przypadków przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w kwotach od 500 do 1 500 zł".

- Wedle poczynionych ustaleń Marek D. uzależniał przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania sobie jej części - zaznaczył prok. Bar.

Do opisanych zdarzeń miało dochodzić w latach 2015-2019. Samorządowiec zaprzeczył wszystkim przedstawionym zarzutom, decydując się jedynie na lakoniczne wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o nałożeniu na niego dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Dodatkowo musi wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł. Burmistrz został również oficjalnie zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków służbowych.

Nastolatki napadły na staruszkę w Legnicy. Jedna katowała, inne filmowały zdarzenie:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru