Dla mieszkańców Boguszowa-Gorc w powiecie wałbrzyskim to koniec pewnej ery handlowej. Sklep zlokalizowany przy ulicy Strażackiej 7, który przez lata wpisywał się w krajobraz centrum, zakończył swoją działalność. Budynek, w którym mieścił się market, to dawny pawilon z czasów PRL, pełniący niegdyś funkcję lokalnego domu towarowego. Jak podaje portal walbrzych.naszemiasto.pl, był to jeden z pierwszych sklepów tej sieci w regionie wałbrzyskim, funkcjonujący nieprzerwanie aż do końca 2025 roku.

Zniknięcie popularnego punktu wywołało ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych. Miejscowi internauci zaczęli dopytywać o przyczyny likwidacji sklepu, który uchodził za najwyżej położoną Biedronkę w kraju. Dziennikarze serwisu walbrzych.naszemiasto.pl ustalili, że właściciel obiektu nie planował w ostatnim czasie żadnych prac modernizacyjnych. Do urzędu miasta nie wpłynęły żadne wnioski o przebudowę pawilonu, co ucina spekulacje dotyczące ewentualnego remontu.

Sieć wyjaśnia powody zamknięcia

Wobec narastających pytań głos zabrali przedstawiciele Jeronimo Martins Polska. Dorota Bułaś, kierowniczka operacji i sprzedaży w sieci, w komunikacie przesłanym do Radia Eska potwierdziła, że placówka została zamknięta na stałe z dniem 31 grudnia 2025 roku. Decyzja ta wynika z przyjętej strategii firmy, która zamierza skoncentrować się na lokalizacjach cieszących się większym zainteresowaniem klientów. Jednocześnie uspokojono obawy dotyczące losu zatrudnionej tam załogi.

„Podkreślamy, że jako największy pracodawca w Polsce dbamy o swoich pracowników, zatem całemu personelowi zamkniętej placówki zapewniliśmy pracę w pobliskich Biedronkach” - przekazała Dorota Bułaś.

Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z dwóch innych marketów tej marki, znajdujących się przy ulicach Wałbrzyskiej oraz Traugutta. Warto dodać, że Boguszów-Gorce wyróżnia się nie tylko handlowymi ciekawostkami. To właśnie tutaj znajduje się najwyżej położony rynek w Polsce, a gmach ratusza wznosi się na wysokości 581,58 m n.p.m. Miasto posiada również bogate tradycje górnicze związane z wydobyciem węgla kamiennego i barytu, które trwało do lat 90. ubiegłego wieku.