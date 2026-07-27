Karambol na autostradzie A4. Zderzyło się kilka aut, duże utrudnienia

Zderzenie sześciu pojazdów na dolnośląskim odcinku A4

Największe problemy wystąpiły na 150. kilometrze autostrady A4 w kierunku Zgorzelca, niedaleko węzła Bielany Wrocławskie. Jak poinformowało "Dolnośląskie Alarmowo" w zderzeniu brało udział aż sześć samochodów osobowych, co błyskawicznie wpłynęło na płynność ruchu w tym rejonie.

"Zderzenie 6 pojazdów na 150. km A4 w kierunku Legnicy (węzeł AOW/A4). Na miejscu trwają działania służb ratunkowych z powiatu wrocławskiego. Ruch odbywa się ze znaczącymi utrudnieniami." - poinformowało Dolnośląskie Alarmowo na Facebooku.

Z dostępnych informacji wynika, że żadna z osób uczestniczących w tym karambolu nie wymagała pomocy medycznej. Mimo braku rannych, konsekwencje dla kierowców są odczuwalne. Obecnie zablokowany jest jeden pas jezdni w stronę Zgorzelca, a na miejscu pracują odpowiednie służby, które starają się jak najszybciej oczyścić i zabezpieczyć drogę.

Przewiduje się, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze około trzech godzin. Osobom planującym podróż tą trasą zaleca się ostrożność, ponieważ tworzą się coraz większe zatory, i w miarę możliwości poszukanie objazdów.

To nie koniec problemów na tej trasie. Tuż po godzinie 6:00 rano doszło do kolejnego incydentu. Na 142. kilometrze, na odcinku między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, auto osobowe jadące w stronę Wrocławia uderzyło w bariery ochronne.

Oba poniedziałkowe wypadki na szczęście nie przyniosły ofiar, ale po raz kolejny dowodzą, że chwila nieuwagi może całkowicie zablokować jedną z głównych arterii komunikacyjnych Polski. Odpowiednie służby przypominają kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, utrzymywania właściwego dystansu oraz dopasowania prędkości do aktualnej sytuacji na drodze.