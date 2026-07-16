Jak zginęła 24-letnia Jessica? Ciało modelki znaleziono w stawie. Okoliczności zdarzenia szokują

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-07-16 13:18

Tragiczny finał poszukiwań 24-letniej Jessicy J., której ciało odnaleziono we wrocławskim stawie. Mieszkańcy są zszokowani śmiercią młodej modelki, a śledczy próbują ustalić dokładne okoliczności tego dramatu. Jak podaje "Super Express", wstępne ustalenia policji wykluczają udział osób trzecich. Jak doszło do śmierci kobiety? Przedstawiamy dotychczasowe fakty.

Młoda modelka była poszukiwana od poniedziałkowego wieczoru, 13 lipca 2026 roku, jednak oficjalny komunikat w tej sprawie trafił do mediów dopiero we wtorek. Kobieta zniknęła bez śladu w okolicach wrocławskiej ulicy Kunickiego. Przełomem okazały się nagrania z pobliskich kamer monitoringu, które skierowały uwagę ratowników na zbiornik wodny zlokalizowany w pobliżu jej domu. Niestety, wieczorem w środę, 15 lipca 2026 roku, z wody wyłowiono zwłoki 24-latki. Nie było już szans na ratunek. Jak przekazała Wodna Służba Ratownicza: „Przy użyciu sonaru AquaEye wytypowano obiekt znajdujący się pod wodą. Następnie, przed godz. 2:00 w nocy, z dna zbiornika wydobyto ciało kobiety. Czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzą policja i prokuratura. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia”. Funkcjonariusze przez wiele godzin zabezpieczali miejsce tragicznego odkrycia, analizując każdy najdrobniejszy szczegół na miejscu zdarzenia.

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Śledczy natychmiast rozpoczęli weryfikację dowodów dotyczących niespodziewanego zgonu młodej kobiety. Z informacji przekazanych przez dziennikarzy „Super Expressu” wynika, że organy ścigania na ten moment odrzucają wersję o morderstwie, ponieważ nie ma na to żadnych twardych dowodów. „Z informacji, które posiadam, wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Oczywiście sprawa jest wciąż świeża, trwają różne działania” – podkreślił w rozmowie z „Super Expressem” komisarz Przemysław Ratajczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Z nieoficjalnych wiadomości wspomnianej redakcji dowiadujemy się, że mundurowi skupiają się obecnie na dwóch głównych wątkach dochodzenia. Pierwszy z nich zakłada nieszczęśliwy wypadek, natomiast drugi łączy śmierć z kryzysem emocjonalnym 24-latki. W internecie błyskawicznie pojawiają się kolejne hipotezy, ale służby apelują o wstrzemięźliwość przed ostatecznym zakończeniem wszystkich prac dochodzeniowych.

Żal po stracie Jessicy J. Mieszkańcy pamiętają 24-latkę z pokazów Wrocław Fashion Week

Nagłe odejście 24-latki wywołało ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności. Wielu wrocławian doskonale pamiętało jej występy podczas wydarzenia Wrocław Fashion Week, w którym uczestniczyła. Rodzina zmarłej nieustannie otrzymuje od internautów liczne kondolencje i wyrazy współczucia. „Taka piękna dziewczyna, wielka szkoda. (...) Liczyłam na pozytywny finał tych poszukiwań. Straszna historia” – piszą wstrząśnięci obserwatorzy w sieci. Śledczy konsekwentnie odmawiają udzielania dodatkowych informacji na tym wczesnym etapie prac, a skomplikowane śledztwo wciąż jest w toku.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Pamiętaj, że w przypadku trudności emocjonalnych swoich lub bliskich, niezwykle ważne jest sięgnięcie po profesjonalne wsparcie psychologiczne. Najmłodsi i nastolatkowie mogą dzwonić pod bezpłatny numer 116 111, natomiast dorośli mają do dyspozycji dedykowaną infolinię 116 123. Przez całą dobę funkcjonuje również całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym, z którym połączysz się wybierając numer 800 70 2222.

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