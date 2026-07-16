Jak zginęła 24-letnia Jessica? Ciało modelki znaleziono w stawie. Okoliczności zdarzenia szokują

Młoda modelka była poszukiwana od poniedziałkowego wieczoru, 13 lipca 2026 roku, jednak oficjalny komunikat w tej sprawie trafił do mediów dopiero we wtorek. Kobieta zniknęła bez śladu w okolicach wrocławskiej ulicy Kunickiego. Przełomem okazały się nagrania z pobliskich kamer monitoringu, które skierowały uwagę ratowników na zbiornik wodny zlokalizowany w pobliżu jej domu. Niestety, wieczorem w środę, 15 lipca 2026 roku, z wody wyłowiono zwłoki 24-latki. Nie było już szans na ratunek. Jak przekazała Wodna Służba Ratownicza: „Przy użyciu sonaru AquaEye wytypowano obiekt znajdujący się pod wodą. Następnie, przed godz. 2:00 w nocy, z dna zbiornika wydobyto ciało kobiety. Czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzą policja i prokuratura. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia”. Funkcjonariusze przez wiele godzin zabezpieczali miejsce tragicznego odkrycia, analizując każdy najdrobniejszy szczegół na miejscu zdarzenia.

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Śledczy natychmiast rozpoczęli weryfikację dowodów dotyczących niespodziewanego zgonu młodej kobiety. Z informacji przekazanych przez dziennikarzy „Super Expressu” wynika, że organy ścigania na ten moment odrzucają wersję o morderstwie, ponieważ nie ma na to żadnych twardych dowodów. „Z informacji, które posiadam, wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Oczywiście sprawa jest wciąż świeża, trwają różne działania” – podkreślił w rozmowie z „Super Expressem” komisarz Przemysław Ratajczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Z nieoficjalnych wiadomości wspomnianej redakcji dowiadujemy się, że mundurowi skupiają się obecnie na dwóch głównych wątkach dochodzenia. Pierwszy z nich zakłada nieszczęśliwy wypadek, natomiast drugi łączy śmierć z kryzysem emocjonalnym 24-latki. W internecie błyskawicznie pojawiają się kolejne hipotezy, ale służby apelują o wstrzemięźliwość przed ostatecznym zakończeniem wszystkich prac dochodzeniowych.

Żal po stracie Jessicy J. Mieszkańcy pamiętają 24-latkę z pokazów Wrocław Fashion Week

Nagłe odejście 24-latki wywołało ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności. Wielu wrocławian doskonale pamiętało jej występy podczas wydarzenia Wrocław Fashion Week, w którym uczestniczyła. Rodzina zmarłej nieustannie otrzymuje od internautów liczne kondolencje i wyrazy współczucia. „Taka piękna dziewczyna, wielka szkoda. (...) Liczyłam na pozytywny finał tych poszukiwań. Straszna historia” – piszą wstrząśnięci obserwatorzy w sieci. Śledczy konsekwentnie odmawiają udzielania dodatkowych informacji na tym wczesnym etapie prac, a skomplikowane śledztwo wciąż jest w toku.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Pamiętaj, że w przypadku trudności emocjonalnych swoich lub bliskich, niezwykle ważne jest sięgnięcie po profesjonalne wsparcie psychologiczne. Najmłodsi i nastolatkowie mogą dzwonić pod bezpłatny numer 116 111, natomiast dorośli mają do dyspozycji dedykowaną infolinię 116 123. Przez całą dobę funkcjonuje również całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym, z którym połączysz się wybierając numer 800 70 2222.