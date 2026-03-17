Jak wspierać dziecko po traumie? Darmowe warsztaty dla rodzin zastępczych we Wrocławiu

Kacper Michalak
2026-03-17 18:14

Praca z dziećmi, które wychowywały się w trudnych środowiskach, jest szczególnie ważna. Istotne jest bowiem nie tylko zapewnienie im bezpiecznego miejsca, ale też zadbanie o ich komfort psychiczny. Często bowiem takie dzieci potrzebują wsparcia oraz zrozumienia. We Wrocławiu odbędzie się darmowa konferencja dla rodzin zastępczych o tym, jak pracować z dziećmi po przejściach.

Autor: pixabay/ CC0 1.0 zdj. ilustracyjne

Co się dzieje z dzieckiem w rodzinie zastępczej? Darmowe warsztaty we Wrocławiu 

Już 19 i 20 marca 2026 roku we Wrocławiu odbędzie się 6. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na rzecz Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego "Dziecko - podmiot czy przedmiot pieczy zastępczej? Spojrzenie wieloaspektowe". Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne osoby, które są lub chcą zostać rodzinami zastępczymi. Podczas spotkań, wykładów i warsztatów w centrum stawiane będzie pytanie, czy w systemie pełnym przepisów pamiętamy, że dziecko to osoba z własnymi potrzebami, prawami i głosem. 

Często bowiem m.in. podczas interwencji nie zwraca się uwagi na dziecko i jego uczucia. Ważne jest jednak, aby spojrzeć właśnie na potrzeby małoletniego, który został odebrany ze środowiska patologicznego i potrzebuje szczególnego wsparcia. 

- Nie patrzy się na potrzeby dziecka, na to, do jakiej rodziny powinno trafić [...] Nasze dzieci mają prawo do bycia słuchanym. Często się pomija ten proces, nie usiądzie się z dzieckiem, nie można zabezpieczyć tutaj tego dziecka w taki sposób, żeby potraktować go, jak człowieka, który doświadczył bardzo tragicznych, różnych przeżyć

mówią nam organizatorki wydarzenia, Małgorzata Sawicka z Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej "Przystanek Rodzina" oraz Krystyna Blatsios, koordynator ds. rodzin w Fundacji "Przystanek Rodzina". 

Całe wydarzenie będzie obejmować wykłady, panele dyskusyjne, debatę, warsztaty i seminaria. Uczestnicy będą mogli dogłębnie przeanalizować podmiotowość dziecka z perspektywy teorii i praktyki, ale też osobistych doświadczeń osób, które były bezpośrednio związane z systemem wsparcia. 

- Konferencja jest po to i po to ma taki temat, żeby jeszcze bardziej instytucje i pewne organy państwa uwrażliwić

mówi nam Kazimierz Ździebło z Fundacji PozyTYwka. 

Konferencję organizują Uniwersytet SWPS oraz Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej "Przystanek Rodzina" we współpracy z Fundacją PozyTYwka. Jest ona dwudniowa oraz całkowicie bezpłatna. Wszystkie wydarzenia odbędą się w formule hybrydowej:

  • wykłady odbywać się będą stacjonarnie oraz online;
  • warsztaty odbywać się będą tylko stacjonarnie

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy zapisać się w formularzu na stronie Uniwersytetu SWPS. Organizatorzy zachęcają do udziału m.in. osoby, które są rodzinami zastępczymi lub chcą takie rodziny stworzyć. W planie pierwszego dnia przewidziano:

  • prelekcje - analiza, jak prawo i procedury wpływają na poczucie sprawstwa dzieci, jak przebiega proces budowania tożsamości dziecko i jak zmienia się jego rola w czasie;
  • debatę - zastanowienie się, jak mechanizmy systemowe mogą lepiej chronić godność i autonomię dzieci;
  • warsztaty i seminaria - zgłębienie technik wspierających podmiotowość dziecka oraz nauka dostrzegania indywidualnych potrzeb dziecka. 

Z kolei drugiego dnia, plan konferencji skupia się na praktyce. Prelegenci położą nacisk na efektywną współpracę między instytucjami, a także budowanie profesjonalnych relacji. Zaplanowano m.in.:

  • prelekcje - poruszona zostanie tematyka pedagogiczna i edukacyjna, przeanalizowana zostanie rola dziecka w środowisku wychowawczym oraz wpływ otoczenia na rozwój i socjalizację dziecka;
  • panel "Głos Wychowanków" - wypowiedzi osób, które opuściły pieczę zastępczą i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami;
  • debatę podsumowującą - wnioski i omówienie, jak zmienić podejście do podmiotowości dziecka. 

Szczegółowy harmonogram znajdziemy na stronie Uniwersytetu SWPS

Polecany artykuł:

Koniec alimentów na dziecko po rozwodzie!? Rewolucja w opiece naprzemiennej
