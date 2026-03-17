Jak wspierać dziecko po traumie? Darmowe warsztaty dla rodzin zastępczych we Wrocławiu

Co się dzieje z dzieckiem w rodzinie zastępczej? Darmowe warsztaty we Wrocławiu

Już 19 i 20 marca 2026 roku we Wrocławiu odbędzie się 6. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na rzecz Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego "Dziecko - podmiot czy przedmiot pieczy zastępczej? Spojrzenie wieloaspektowe". Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne osoby, które są lub chcą zostać rodzinami zastępczymi. Podczas spotkań, wykładów i warsztatów w centrum stawiane będzie pytanie, czy w systemie pełnym przepisów pamiętamy, że dziecko to osoba z własnymi potrzebami, prawami i głosem.

Często bowiem m.in. podczas interwencji nie zwraca się uwagi na dziecko i jego uczucia. Ważne jest jednak, aby spojrzeć właśnie na potrzeby małoletniego, który został odebrany ze środowiska patologicznego i potrzebuje szczególnego wsparcia.

- Nie patrzy się na potrzeby dziecka, na to, do jakiej rodziny powinno trafić [...] Nasze dzieci mają prawo do bycia słuchanym. Często się pomija ten proces, nie usiądzie się z dzieckiem, nie można zabezpieczyć tutaj tego dziecka w taki sposób, żeby potraktować go, jak człowieka, który doświadczył bardzo tragicznych, różnych przeżyć

mówią nam organizatorki wydarzenia, Małgorzata Sawicka z Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej "Przystanek Rodzina" oraz Krystyna Blatsios, koordynator ds. rodzin w Fundacji "Przystanek Rodzina".

Całe wydarzenie będzie obejmować wykłady, panele dyskusyjne, debatę, warsztaty i seminaria. Uczestnicy będą mogli dogłębnie przeanalizować podmiotowość dziecka z perspektywy teorii i praktyki, ale też osobistych doświadczeń osób, które były bezpośrednio związane z systemem wsparcia.

- Konferencja jest po to i po to ma taki temat, żeby jeszcze bardziej instytucje i pewne organy państwa uwrażliwić

mówi nam Kazimierz Ździebło z Fundacji PozyTYwka.

Konferencję organizują Uniwersytet SWPS oraz Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej "Przystanek Rodzina" we współpracy z Fundacją PozyTYwka. Jest ona dwudniowa oraz całkowicie bezpłatna. Wszystkie wydarzenia odbędą się w formule hybrydowej:

wykłady odbywać się będą stacjonarnie oraz online ;

; warsztaty odbywać się będą tylko stacjonarnie.

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy zapisać się w formularzu na stronie Uniwersytetu SWPS. Organizatorzy zachęcają do udziału m.in. osoby, które są rodzinami zastępczymi lub chcą takie rodziny stworzyć. W planie pierwszego dnia przewidziano:

prelekcje - analiza, jak prawo i procedury wpływają na poczucie sprawstwa dzieci, jak przebiega proces budowania tożsamości dziecko i jak zmienia się jego rola w czasie;

Z kolei drugiego dnia, plan konferencji skupia się na praktyce. Prelegenci położą nacisk na efektywną współpracę między instytucjami, a także budowanie profesjonalnych relacji. Zaplanowano m.in.:

prelekcje - poruszona zostanie tematyka pedagogiczna i edukacyjna, przeanalizowana zostanie rola dziecka w środowisku wychowawczym oraz wpływ otoczenia na rozwój i socjalizację dziecka;

Szczegółowy harmonogram znajdziemy na stronie Uniwersytetu SWPS.