Groźny wypadek miał miejsce na trasie powiatowej 2876D w Bystrzycy Dolnej, na odcinku drogi między Świdnicą a Burkatowem. Z informacji przekazanych przez świdnicką Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wynika, że sygnał o zdarzeniu dotarł do służb w godzinach wieczornych w czwartek. Na ratunek od razu zadysponowano odpowiednie siły.

- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził zderzenie dwóch samochodów osobowych oraz ciągnika rolniczego

- przekazała Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy.

Trzech poszkodowanych po zderzeniu z ciągnikiem pod Świdnicą

Skutkiem zderzenia były obrażenia u trzech uczestników zdarzenia. Na szczęście wszyscy poszkodowani pozostawali przytomni, a ich funkcje życiowe były w normie. Strażacy zajęli się zabezpieczeniem rannych do czasu przyjazdu załóg pogotowia ratunkowego.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Wszystkie były przytomne oraz w kontakcie. Poszkodowanych przekazano pod opiekę przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego

- podano w oświadczeniu strażaków.

Zablokowana droga pod Świdnicą. Służby apelują do kierowców

Działania służb wymusiły wstrzymanie ruchu w okolicy wypadku. Dodatkowo strażacy musieli zająć się neutralizacją płynów eksploatacyjnych, które wylały się z rozbitych pojazdów. Trasa była przez pewien czas nieprzejezdna, co spowodowało spore problemy komunikacyjne.

Przedstawiciele służb ratowniczych raz jeszcze zwracają uwagę na konieczność ostrożnej jazdy. Straż pożarna ze Świdnicy wystosowała apel do uczestników ruchu drogowego.

„Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków drogowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa! Chwila nieuwagi na drodze może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.”

Teraz ustalaniem przyczyn i przebiegu zdarzenia w Bystrzycy Dolnej zajmują się funkcjonariusze policji.