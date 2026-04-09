Gdy tylko przekroczył granicę, od razu stracił 6 tysięcy. Droga podróż Polaka

Zatrzymany tuż po przekroczeniu granicy

Do zdarzenia doszło podczas nocnych kontroli prowadzonych przez niemiecką policję na autostradzie A4. Funkcjonariusze sprawdzali pojazdy wjeżdżające z Polski. Gdy zatrzymali 58‑letniego Polaka, rutynowa weryfikacja danych szybko wykazała, że mężczyzna jest poszukiwany przez prokuraturę w Görlitz.

Jak ustalono, Polak miał na koncie poważne naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – poważne wykroczenie, za które niemiecki wymiar sprawiedliwości wystawił nakaz doprowadzenia.

– Podczas sprawdzania jego personaliów ujawniono obowiązujący nakaz aresztowania. Mężczyzna został poinformowany o możliwości uregulowania zaległej grzywny – przekazał Danilo Weise z policji w Ludwigsdorf.

1414 euro albo więzienie

Aby uniknąć natychmiastowego osadzenia w zakładzie karnym, Polak musiał zapłacić dokładnie 1414 euro. Mężczyzna nie zastanawiał się długo – uregulował należność na miejscu i mógł kontynuować podróż.

– Po opłaceniu wymaganej kwoty mężczyzna został zwolniony i pozwolono mu jechać dalej – dodał Weise.

To nie jedyny przypadek tej nocy

Niemiecka policja poinformowała, że podczas tej samej akcji zatrzymano jeszcze dwóch innych mężczyzn – Rumuna poszukiwanego za groźby oraz kolejnego Polaka, który miał na koncie jazdę pod wpływem alkoholu. Ten drugi nie miał tyle szczęścia – nie był w stanie zapłacić wymaganych 1867 euro, więc trafił prosto do zakładu karnego w Bautzen (Budziszynie).

Granica coraz bardziej „gorąca”

Od kilku miesięcy niemiecka policja prowadzi wzmożone kontrole na granicy z Polską. Efekty są widoczne niemal codziennie – od zatrzymań przemytników, przez poszukiwanych przestępców, po kierowców z zaległymi grzywnami.

Dla 58‑letniego Polaka ta nocna kontrola okazała się wyjątkowo kosztowna. Jedno zatrzymanie, kilka minut sprawdzania danych – i 6 tysięcy złotych mniej w portfelu.

