Gdy tylko przekroczył granicę, od razu stracił 6 tysięcy. Droga podróż Polaka

Grzegorz Kluczyński
2026-04-09 11:47

Nocna kontrola na niemieckiej granicy zakończyła się dla 58‑letniego Polaka wyjątkowo kosztownie. Mężczyzna został zatrzymany na autostradzie A4 tuż po wjeździe do Niemiec. Chwilę później okazało się, że ciąży na nim nakaz aresztowania. Aby uniknąć więzienia, musiał zapłacić ponad 1400 euro, czyli około 6 tysięcy złotych.

Polak zatrzymany na granicy

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Zatrzymany tuż po przekroczeniu granicy

Do zdarzenia doszło podczas nocnych kontroli prowadzonych przez niemiecką policję na autostradzie A4. Funkcjonariusze sprawdzali pojazdy wjeżdżające z Polski. Gdy zatrzymali 58‑letniego Polaka, rutynowa weryfikacja danych szybko wykazała, że mężczyzna jest poszukiwany przez prokuraturę w Görlitz.

Jak ustalono, Polak miał na koncie poważne naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – poważne wykroczenie, za które niemiecki wymiar sprawiedliwości wystawił nakaz doprowadzenia.

– Podczas sprawdzania jego personaliów ujawniono obowiązujący nakaz aresztowania. Mężczyzna został poinformowany o możliwości uregulowania zaległej grzywny – przekazał Danilo Weise z policji w Ludwigsdorf.

1414 euro albo więzienie

Aby uniknąć natychmiastowego osadzenia w zakładzie karnym, Polak musiał zapłacić dokładnie 1414 euro. Mężczyzna nie zastanawiał się długo – uregulował należność na miejscu i mógł kontynuować podróż.

– Po opłaceniu wymaganej kwoty mężczyzna został zwolniony i pozwolono mu jechać dalej – dodał Weise.

To nie jedyny przypadek tej nocy

Niemiecka policja poinformowała, że podczas tej samej akcji zatrzymano jeszcze dwóch innych mężczyzn – Rumuna poszukiwanego za groźby oraz kolejnego Polaka, który miał na koncie jazdę pod wpływem alkoholu. Ten drugi nie miał tyle szczęścia – nie był w stanie zapłacić wymaganych 1867 euro, więc trafił prosto do zakładu karnego w Bautzen (Budziszynie).

Granica coraz bardziej „gorąca”

Od kilku miesięcy niemiecka policja prowadzi wzmożone kontrole na granicy z Polską. Efekty są widoczne niemal codziennie – od zatrzymań przemytników, przez poszukiwanych przestępców, po kierowców z zaległymi grzywnami.

Dla 58‑letniego Polaka ta nocna kontrola okazała się wyjątkowo kosztowna. Jedno zatrzymanie, kilka minut sprawdzania danych – i 6 tysięcy złotych mniej w portfelu.

