Ewakuacja 3 tysięcy osób we Wrocławiu. Bomba lotnicza i utrudnienia w ruchu

Już we wtorek, 20 października, we Wrocławiu odbędzie się ogromna akcja saperów. Przyczyną jest znaleziona w rejonie inwestycji na ul. Kolejowej poniemiecka bomba z II wojny światowej. Niewybuch, ważący około ćwierć tony (SC 250), ma zostać bezpiecznie wywieziony na poligon do Świętoszowa. Ta sytuacja wymusi poważną ewakuację oraz paraliż komunikacyjny na terenie miasta.

Bomba lotnicza we Wrocławiu. Ewakuacja 3 tysięcy osób

Z uwagi na zbliżającą się akcję, swoje domy i miejsca pracy będzie musiało opuścić około 3 tysiące ludzi przebywających w promieniu 300 metrów od bomby. Służby zaznaczają, że czas na bezpieczne wycofanie ze strefy to godz. 9:30. Piotr Szereda z wrocławskiej straży miejskiej przypomniał o przesunięciu tej pory.

- Godzina ewakuacji uległa zmianie z 8:30 na 9:30

- informuje Piotr Szereda z lokalnej Straży Miejskiej.

Urząd Miejski Wrocławia przedstawił szczegółową listę ewakuowanych miejsc:

ul. Kolejowa 2–56

ul. Prosta 34–46

ul. Lelewela 1–23

ul. Grabiszyńska 2–36 (numery parzyste)

ul. Jęczmienna 12–22 oraz 17–29

ul. Pszenna 12–28

ul. Owsiana 1 i 20

ul. Żytnia 22–28

ul. Stysia 14–20a oraz 22–41a

ul. Zielińskiego 1–55 (numery nieparzyste)

ul. Piłsudskiego 9–29 (numery nieparzyste)

ul. Skwierzyńska 1–16

ul. Swobodna 71, 73, 73a, 77, 78

pl. Rozjezdny

pl. Legionów 9–14

Tego dnia nie obędą się również lekcje w Technikum Chemicznym przy ulicy Skwierzyńskiej, znajdującym się w strefie rażenia.

Paraliż komunikacyjny w centrum Wrocławia

Działania saperów przyniosą też zauważalne komplikacje w ruchu. Od godz. 10:00 całkowicie zamknięte dla pojazdów zostaną główne trakty drogowe, w tym ulica Grabiszyńska i Piłsudskiego z obydwu stron. Trudności dotkną również ruch kolejowy. Według Bartłomieja Bajaka z wrocławskiego Urzędu Miejskiego dla zachowania bezpieczeństwa całkowite przerwanie przejazdów pociągów było konieczne.

- Na czas podejmowania niewybuchu linia musi zostać zamknięta. Nie będzie mógł się odbywać ruch kolejowy. Wszyscy mieszkający w tym obszarze - pracujący, przebywający- muszą ten obszar opuścić

- komunikuje Bartłomiej Bajak.

Na około 20 do 30 minut od 10:30 nie będzie przejeżdżał wiaduktem żaden pociąg. Policjanci wprowadzą dodatkowe zakazy.

- Na czas ewakuacji nad obszarem zagrożenia zostanie wyłączony ruch lotniczy, w szczególności zakazane są nagrania dronem

- informuje Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji.

Jak przygotować się do ewakuacji? Służby apelują o spokój

Policjanci proszą o spokój i dostosowywanie się do nakazów podczas trwania działań.

- Najważniejsze jest zachowanie spokoju, to nie pierwsza taka akcja we Wrocławiu

- podkreśla policjantka Aleksandra Freus.

Ewakuowani powinni zabrać niezbędne dokumenty, lekarstwa i komórkę oraz zamknąć drzwi i okna mieszkań. Pasażerów wymagających przewozu zabiorą pojazdy MPK, które zjawią się po godz. 8:00 przy zbiegu ulic Piłsudskiego z Kościuszki, a także obok przystanku Szpitalna/Grabiszyńska. Miejsce przeznaczone na zbiórkę ulokowano w Narodowym Forum Muzyki. Ponadto uruchomiono infolinię dla chętnych w Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr 71 770 22 22.

Współpraca: Michał Nawirski, Radio Eska.