Dwa ciała w mieszkaniu w Legnicy! Tajemnicza śmierć pary

Makabryczne odkrycie w Legnicy. W mieszkaniu znaleziono ciała kobiety i mężczyzny

Tragiczne odkrycie w Legnicy! W sobotni wieczór sąsiad wszedł do mieszkania przy ul. Jaworzyńskiej i znalazł ciała dwóch osób. O wszystkim powiadomił policję. Na miejsce skierowano patrol policji i inne służby. Policjanci potwierdzili, że w mieszkaniu znajdują się zwłoki kobiety i mężczyzny. Sprawą zajęła się również prokuratura.

"Wczoraj około godziny 22:55 dyżurny legnickiej policji został powiadomiony przez sąsiada o ujawnieniu zwłok dwóch osób w jednym z mieszkań w Legnicy. Na miejscu policjanci ujawnili ciało 66 letniego mężczyzny oraz 51 letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te wspólnie spożywały wcześniej alkohol. Na obecnym etapie postępowania nie stwierdzono śladów ani okoliczności wskazujących na udział osób trzecich. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, która pomoże ustalić dokładną przyczynę zgonu" – powiedziała Radiu ESKA Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Zmarli to 66-letni mężczyzna i 51-letnia kobieta. Przed śmiercią wspólnie pili alkohol

Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, zmarli to 66-letni mężczyzna i 51-letnia kobieta. Policja ustaliła również, że przed śmiercią wspólnie pili alkohol. Na razie nie wiadomo jednak, co było bezpośrednią przyczyną ich zgonu. Śledczy podkreślają, że dotychczas zebrany materiał nie wskazuje, aby do śmierci tych osób przyczynił się ktoś trzeci. Ostateczne odpowiedzi mają przynieść wyniki sekcji zwłok oraz dalsze czynności prowadzone pod nadzorem prokuratury. Policja nie przekazuje na razie więcej informacji. Postępowanie jest w toku, a śledczy czekają na wyniki badań, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności tej tragedii.

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