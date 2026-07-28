Dramatyczny powrót z wakacji we Włoszech. Pasażerowie Ryanaira przeszli przez koszmar

Dramatyczny powrót przerodził się w wielki koszmar pasażerów

Miał to być standardowy powrót do domu z wakacji. Lot zaplanowano na 8:55, jednak podróżujący natknęli się na serię niezrozumiałych zmian godzin odlotu. Najpierw start przełożono na 9:35, w dalszej kolejności na 14:00, a ostatecznie na 3:10 w nocy następnego dnia.

Jedna z pasażerek, pani Weronika, w rozmowie z Wirtualną Polską szczegółowo przedstawiła kulisy tego koszmarnego powrotu. Kobieta zaznaczyła, że brak informacji i pomocy ze strony przewoźnika był bardzo odczuwalny, a dezorganizacja rosła wraz z upływem czasu. „Pasażerowie zostali porzuceni bez opieki, informacji i podstawowego wsparcia” - relacjonuje.

Lot z innego lotniska oddalonego o 130 km. Krótki SMS od Ryanaira

Gdy sytuacja wydawała się już fatalna, linie lotnicze przesłały SMS, informując, że wylot nie nastąpi z Reggio di Calabria. Pasażerowie musieli na własny koszt dojechać do Lamezia Terme, oddalonego o ponad 130 kilometrów.

Przewoźnik w krótkiej wiadomości polecił samodzielne zorganizowanie dojazdu i zachowanie rachunków.

Podróż pociągami i busami. Kolejne nieprzyjemności na lotnisku

Turyści wyruszyli w podróż, która zajęła ponad 2,5 godziny środkami transportu publicznego. Kiedy w końcu zjawili się w Lamezii, spotkała ich kolejna niemiła sytuacja: pracownicy portu lotniczego nie mieli pojęcia o zmianie lotniska.

Pani Weronika relacjonuje, że o 20:30 podróżni wciąż nie dysponowali żadnymi sprawdzonymi wiadomościami, a ich samolot nie widniał na ekranach informacyjnych.

Dopiero po tym, jak jedna z osób skontaktowała się z konsulatem, interwencja dyplomatyczna spowodowała, że lot ukazał się w systemie w okolicach godziny 21:00.

„Wcześniej dostaliśmy informację, że będą podstawione autobusy. Nic takiego nie miało miejsca. Wszystko musieliśmy zorganizować sami” - tłumaczy kobieta.

Spanie na podłodze i oburzające vouchery

Klienci Ryanaira mają wielkie pretensje o to, jak zostali potraktowani przez linie lotnicze.

W rozmowie z portalem WP pani Weronika skarżyła się na to, że pozostawiono ich całkowicie bez pomocy. „Zostaliśmy całkowicie zignorowani i pozostawieni sami sobie”

Z jej opowieści wynika, że otrzymali jedynie dwa vouchery o wartości 4 euro, które okazały się kompletnie przydatne, gdyż można je było wykorzystać wyłącznie na lotnisku w Reggio, z którego wszyscy musieli uciekać.

Wykończeni ludzie, wśród których były rodziny z małymi dziećmi oraz osoby starsze, spali na zimnej podłodze, ponieważ brakowało wolnych krzeseł. Wielu spędziło w takich warunkach kilkanaście godzin.

Oświadczenie linii lotniczej Ryanair: Trwa analiza sytuacji

Dziennikarze Wirtualnej Polski zwrócili się do Ryanaira z prośbą o komentarz w tej sprawie. Firma przesłała krótkie oświadczenie, z którego wynika, że dokładnie badają zaistniałe zdarzenie.

Tymczasem podróżujący domagają się poważniejszego podejścia, żądając oficjalnych przeprosin, zwrotu kosztów transportu oraz zadośćuczynienia za nerwy, stracony czas i konieczność wzięcia dodatkowego dnia wolnego w pracy.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie? Pytanie 1 z 10 Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się w Łodzi w Lublinie w Lizbonie Następne pytanie