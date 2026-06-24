Dramat w przedszkolu we Wrocławiu. Dzieci zjadły trującą roślinę

Jak donosi „Gazeta Wrocławska”, powołując się na informacje od jednego z czytelników, pięcioro dzieci z dziewięcioosobowej grupy przedszkolnej we Wrocławiu miało spożyć podczas zabawy na zewnątrz owoce złotokapu. Jest to roślina, która wykazuje silne właściwości trujące i stanowi szczególne zagrożenie dla najmłodszych.

Z informacji przekazanych przez informatora wynika, że opiekunki wezwały pogotowie dopiero po stanowczej interwencji rodzica, który stawił się w placówce po swoje dziecko. Dziennikarze dotarli do dokumentacji medycznej jednej z dziewczynek skarżących się na bóle brzucha. Z zapisów wynikało, że zjadła ona około pięciu trujących owoców, jednak w momencie dotarcia do placówki medycznej nie odczuwała już dolegliwości.

Jeden z opiekunów prawnych przekazał gazecie, że zanim doszło do zjedzenia rośliny, jedno z dzieci miało pytać nauczyciela o możliwość skosztowania „groszku”. Co więcej, w kluczowym momencie nauczycielki rzekomo nie było w pobliżu podopiecznych. Finalnie to szkoła wezwała karetkę i poinformowała o zdarzeniu rodziców.

Magistrat odpiera zarzuty rodziców po incydencie w przedszkolu we Wrocławiu

Władze miasta stanowczo zaprzeczają doniesieniom o opieszałości personelu. Magistrat zapewnia, że działania podjęto natychmiast i z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Placówka powiadomiła rodziców oraz wezwała pogotowie. Dzięki sprawnie podjętym działaniom dzieci niezwłocznie otrzymały niezbędną opiekę medyczną - mówi Monika Dubec z Urzędu Miejskiego Wrocławia w rozmowie z dziennikarzami „Gazety Wrocławskiej”.

Urzędniczka dodała, że przewiezione na obserwację do szpitala przedszkolaki nie wykazywały symptomów zatrucia organizmu.

Wszystkie dzieci wróciły do przedszkola. Pozostają pod opieką i czują się dobrze, a roślina (złotokap) została od razu usunięta z terenu ogrodu

Zarówno policja, jak i prokuratura nie dostały w tej sprawie oficjalnego zawiadomienia.