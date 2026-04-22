Bakterie E. coli w wodociągu. Alert RCB dla mieszkańców Dolnego Śląska

Grzegorz Kluczyński
2026-04-22 19:36

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w środę pilne ostrzeżenie do mieszkańców powiatu karkonoskiego. Komunikat dotyczy zanieczyszczenia wody w wodociągu „Podgórzyn”. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jeleniej Górze potwierdził skażenie i uznał wodę za niezdatną do spożycia.

Alert RCB

Powiadomienia RCB rozesłane do mieszkańców powiatu karkonoskiego

Pilny komunikat otrzymali mieszkańcy Podgórzyna, Marczyc i Staniszowa, a także fragmentów Zachełmia, Przesieki oraz Sosnówki. Obszar dotknięty awarią zamieszkuje łącznie ponad 3 tysiące osób. Treść alertu RCB brzmi następująco:

"UWAGA! Woda niezdatna do spożycia w m. Podgórzyn, Marczyce i Staniszów, części m. Zachełmie, Przesieka i Sosnówka. Śledź komunikaty gminy Podgórzyn”

Skażenie bakteriami Escherichia coli w wodociągu Podgórzyn

Według informacji przekazanych przez sanepid, badanie pobranej próbki wody uzdatnionej wykazało obecność pałeczek Escherichia coli w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. W związku z tym woda przestała spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Czerpanie z wodociągu zostało całkowicie wstrzymane dla celów konsumpcyjnych i higienicznych.

Zakażenie bakterią E. coli wiąże się z ryzykiem wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, w tym biegunek. Mikroorganizm ten może również odpowiadać za infekcje dróg moczowych. Szczególnie narażone są osoby starsze, małe dzieci oraz pacjenci z osłabionym układem immunologicznym.

Kategoryczny zakaz spożywania i używania wody z kranu

Inspektorat Sanitarny opublikował restrykcyjne wytyczne dotyczące korzystania z sieci wodociągowej:

  • Spożywanie wody, nawet po uprzednim przegotowaniu, jest surowo zabronione.
  • Niedopuszczalne jest wykorzystywanie kranówki do obróbki żywności, mycia warzyw i owoców, a także zmywania naczyń i robienia prania.
  • Obowiązuje całkowity zakaz mycia całego ciała, kąpieli oraz szczotkowania zębów.
  • Wodę można stosować wyłącznie do celów sanitarno-bytowych, na przykład do spłukiwania urządzeń w toaletach.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą, otrzymał nakaz natychmiastowego wdrożenia procedur naprawczych.

Grupy podwyższonego ryzyka - kto musi uważać najbardziej?

Służby sanitarne zwracają uwagę na konkretne grupy społeczne, które powinny zachować maksymalną czujność:

  • dzieci w wieku niemowlęcym i wczesnoszkolnym,
  • seniorzy,
  • osoby borykające się ze spadkiem odporności.

Dla przedstawicieli tych grup kontakt z bakterią E. coli stanowi największe zagrożenie zdrowotne ze względu na możliwość ciężkiego przebiegu zakażenia.

Sytuacja rozwojowa: nakaz śledzenia informacji z gminy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o konieczności bieżącego weryfikowania komunikatów wydawanych przez Urząd Gminy Podgórzyn. Aktualizacja zaleceń nastąpi dopiero po przeprowadzeniu skutecznej dezynfekcji instalacji oraz powtórnym badaniu parametrów mikrobiologicznych wody.

